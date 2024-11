No tiene cura: Actriz de Televisa se somete a quimioterapias y le dan devastadora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Liliana Arriaga, acaba de brindar una impactante entrevista para TV Notas, en la cual confesó que tras ser diagnosticada con incurable enfermedad, debido a ciertas complicaciones con su proceso, tuvo que someterse a quimioterapias, y recibir una devastadora noticia. La exintegrante del programa Hoy, afirma que sus propias células se atacan entre sí y eso podría acarrear una enfermedad mortal.

Este 2024, la actriz mejor conocida por su personaje de 'La Chupitos', desgraciadamente le fue diagnosticado el síndrome de Sjögren, el cual es un trastorno del sistema inmunológico, en el que este ataca a sus propias células saludables y se caracteriza por la sequedad de ojos y boca, ya que deja de producir los fluidos corporales. En su momento, la comediante expresó que podría presentar otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus, incluso se dice que el cáncer sería probable.

Pese a que esta enfermedad podría ser considerada sencilla al ser su principal mal el que no se produzca saliva o lágrimas, la realidad es que esto puede afectar mucho más en la enferma y desgraciadamente, la presentadora de Don't, No Lo Hagas, enfrenta algunas severas complicaciones y tuvo que someterse a quimios: "Desde enero inicié con quimioterapias. Mi enfermedad es autoinmune. No se sabe por qué se da. Me mandaron las quimios porque mis células, en lugar de ayudar, me estaban atacando. Con este medicamento querían evitar que las células malas siguieran proliferando!".

'La Chupitos' destacó que en los estudios pertinentes fue cuando notaron que se atacaba a las células sanas, pero le dijeron que era algo similar a la diabetes y podrían controlarlo, sin embargo, le recetaron quimioterapias, por lo que al cuestionar si estaba desarrollando cáncer, le dijeron que: "Tampoco era cáncer, pero debíamos atacar esas células y las quimios fueron de manera preventiva. Estas eran fuertes. Sentía mareo, mucho sueño y decaimiento. Tomaba todos los lunes 4 pastillas".

La exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que no conocía la enfermedad, pero ahora que lo hace entiende la gravedad de la situación: "Con esta enfermedad también te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones. Este mal no es tan conocido. No sabía de su existencia. Siempre he sido una mujer sana". Agregó que: "Padezco caída de cabello por las quimios, pero lo contrarresto con ácido fólico y con otro medicamento. Ahora mi personaje utiliza peluca. Antes usaba mi cabello natural".

Finalmente, la exintegrante de Venga la Alegría declara que aún no puede producir lágrimas, mostrando que su estado del humor es el mismo, recalcando que es porque Dios la quiere ver llorar, y que siempre tiene actitud positiva ante todo lo que se le presenta: "Soy más positiva que una prueba de embarazo”. “Escucho música de ángeles. Decreto a Dios y al universo y me enfoco en dar gracias. Cuando recibí la noticia de mi enfermedad, me desmoroné. Me deprimí. Y, aunque quería llorar, no podía (ríe). Aún no produzco lágrimas".

No hay cura. Sólo se controla. Debo acudir a revisión cada 6 meses. El apoyo de mi familia ha sido muy importante y con mi obra de teatro me siento más que motivada. El trabajo es terapia", concluyó.

