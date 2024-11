¡Prefiere a Cazzu! Exhiben desprecio de mamá de Christian Nodal a Ángela Aguilar; la "detesta"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Ángela Aguilar se volvió a colocar en el centro de la controversia debido a que Cazzu se le fue encima por primera vez desde que confirmó su relación sentimental con Christian Nodal. A días de que sucediera esto, ahora salió a la luz que la intérprete de Gotitas Saladas no tiene una buena conexión con su suegra, Cristy Nodal.

De acuerdo con información revelada en el programa Chisme no Like, la mamá del originario de Caborca, Sonora, "no tolera" a su nuera, a quien tachan de "caprichosa". El periodista Javier Ceriani señaló que la señora Cristy "detesta profundamente a Ángela Aguilar" y aseguró que tiene más afinidad con Cazzu, quien es madre de su nieta Inti de apenas 1 año de edad.

El periodista argentino filtró que la señora Cristy está por celebrar su cumpleaños y quien no sería bien recibida en la fiesta, que tendrá lugar en Guadalajara, sería la hija de Pepe Aguilar: "Si llega Ángela Aguilar en el avión privado y Cristy se toma tres tequilas, la guerra que se puede armar en el rancho grande. Se va a armar la de dios esta noche, Ángela no vayas al cumpleaños de tu suegra. Yo te recomiendo que no te subas al avión privado de Nodal, deja que la familia festeje en paz", dijo Ceriani.

Presuntamente, Cristy la familia Nodal habían recibido a Ángela con los brazos abiertos pero luego de que esta diera una polémica entrevista en EU donde aseguró que ni Cazzu ni nadie más salió herido por su romance, la situación cambió por completo: "Cuando se dieron cuenta de lo mala y caprichosa que es, porque lo está hundiendo, todo lo de Cazzu estaba bien arreglado, ella se iba a quedar callada, él le pasaba la pensión y le deja tres casas en Argentina".

Mamá de Christian Nodal no soportaría a Ángela Aguilar

Javier también aseguró que Cristy teme que el matrimonio con Ángela termine por hundir a su hijo, debido a la mala imagen que está dejando: "Cristy se está dando cuenta que Ángela Aguilar es una anormal que está poniendo en peligro la carrera de su hijo ... ya arregló para que le den un Latin Grammy, el papá, porque además quieren que vaya Ángela a la alfombra para que haya lío y Univision tenga rating. Destruye todo lo que habían armado para que esté bien, quien la caga es Ángela Aguilar. Cristy nota que va a desgraciar el éxito de su hijo".

Mamá de Christian Nodal explotó contra Pepe Aguilar

Si bien la información de Chisme no Like no está confirmada, desde hace semanas surgió el rumor de que no hay una buena relación entre los Aguilar y los Nodal. Esto debido a que Cristy estalló en contra de Pepe Aguilar cuando sacó el tema Cuídamela Bien, escribiendo una fuete indirecta para el intérprete a quien le pidió no meterse en el matrimonio de los jóvenes y mucho menos sacar provecho económico de ello.

Déjelos vivir en paz... Cuídemelo bien y cuide sus estrategias", escribió la señora Nodal en sus historias de Instagram.

Fuente: Tribuna