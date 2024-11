¿Qué famosos apoyan a Donald Trump y qué famosos apoyan a Kamala Harris?

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Las elecciones por la presidencia de Estados Unidos se encuentran a tan solo 24 horas y aunque en México existe una clara regla en la que se exige a las celebridades a no influir bajo ningún concepto en el voto de las personas, las cosas parecen ser muy distintas en el país vecino del norte, donde desde hace varios meses, diversas estrellas han comenzado a declarar por quién votarían en este ejercicio cívico.

Un ejemplo de ello fue el visto por la superestrella del pop Taylor Swift, quien hace varias semanas estuvo envuelta en un escándalo por revelar que votaría por Kamala Harris, lo que provocó que Donald Trump declarara a través de su propia red social que odiaba a la famosa cantante de éxitos como Cruel Summer, Blank Space, Shake It Off, Love Story, Lover, I kew you were trouble, Fortnight y Don’t Blame, por mencionar algunos. A continuación te daremos una lista de qué estrellas apoyan a qué candidato.

¿Qué celebridades apoyan a Donald Trump?

Elon Musk : Si bien, él magnate no es precisamente un artista, sí que ha llegado a manifestar su apoyo a Trump en más de una ocasión.

: Si bien, él magnate no es precisamente un artista, sí que ha llegado a manifestar su apoyo a Trump en más de una ocasión. Kid Rock : Es uno de los artistas que ha mostrado un mayor apoyo a Donald debido a que considera que está de acuerdo con el patriotismo que el empresario ha demostrado a lo largo de los años.

: Es uno de los artistas que ha mostrado un mayor apoyo a Donald debido a que considera que está de acuerdo con el patriotismo que el empresario ha demostrado a lo largo de los años. Mike Tyson : Es un amigo de Trump desde hace varios años y han tenido diversos negocios juntos, por lo que ha expresado todo su apoyo al magnate.

: Es un amigo de Trump desde hace varios años y han tenido diversos negocios juntos, por lo que ha expresado todo su apoyo al magnate. Stephen Baldwin: Hermano del actor Alec Baldwin (quien de hecho tiene pleito con Trump), está de acuerdo con el tipo de política de Donald, así como sus valores.

Otras estrellas a favor de Trump son Dennis Quaid, Clint Eastwood, Lil Wayne, 50 Cent, Billy Ray Cyrus y M.I.A.

¿Qué celebridades apoyan a Kamala Harris?

Taylor Swift: Como se mencionó antes, la rubia fue una de las primeras personas en expresar su apoyo a la actual vicepresidenta de Estados Unidos, debido a sus políticas relacionadas con la igualdad y justicia social.

Chloë Grace Moretz : Hace dos días te contamos en TRIBUNA que la actriz reveló que fue una de las primeras en votar y lo hizo por Kamala Harris, debido a que sus políticas son más inclusivas con la comunidad LGBTQ+ , sector de la población al cual pertenece.

: Hace dos días te contamos en TRIBUNA que la actriz reveló que fue una de las primeras en votar y lo hizo por Kamala Harris, debido a que sus políticas son más inclusivas con la , sector de la población al cual pertenece. Los Vengadores: Así como lo lees, los actores de Marvel: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Don Cheadle, Chris Evans, Mark Ruffalo, Paul Bettany y Danai Guirra lanzaron un video en el que mostraron su apoyo a Harris.

Beyoncé: Aunque en este momento, la cantante esté más que cancelada de Hollywood por sus vinculos con Sean ‘Diddy’ Combs, la famosa ha llegado a expresar su apoyo a Harris debido a que la considera como alguien muy inspiradora para las personas afroamericanas.

Otras celebridades a favor de Kamala son Cardi B, Jamie Lee Curtis, Spike Lee, Shonda Rhimes, Bruce Spingsteen, Lizzo, Leonardo DiCaprio, Ricky Martin, Demi Lovato, Bad Bunny y Jennifer Lopez.

