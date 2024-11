Romance en 'Hoy': Bailarín de 'LEBEH' dejaría a su novia por Caeli y se van a vivir juntos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que nació un nuevo romance en el programa Hoy, debido a que una presunta fuente cercana a la emisión matutina, uno de los integrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy habría tomado la decisión de dejar a su novia, con la que tendría alrededor de un año, para poder estar formalmente con Caeli, de quien se habría "flechado al instante". Aseguran que ambos ya viven juntos y no se separan ni un momento.

Tal parece que en el reality de baile del matutino de Televisa cupido está por todas partes, debido a que recientemente se ha dicho que no solamente serían Sandra Itzel e Imanol Landeta, los únicos participantes en los que nacería el amor entre los ensayos y bailes. Según una presunta fuente del mencionado proyecto, los otros serían precisamente Aristeo Cazares y Caeli, quienes son pareja en la pista de baile desde el inicio del show.

Según lo informado por la fuente del programa de Andrea Rodríguez Doria, desde el primer momento en que supieron que bailarían juntos, se acercaron para ver todo el tema de la danza y demás, pero poco a poco se fue tornando en algo más y ahora son pareja: "Desde que se vieron el primer día hubo un flechazo. Fueron los primeros que se empezaron a hablar cuando les dijeron que serían pareja y las cosas se fueron dando. Caeli es una mujer bellísima y él es todo un galán y en los primeros ensayos empezó a existir más que química".

Según la fuente, Aristeo era pareja de Renata Salas, y tenían juntos varios meses, en los que todo parecía un sueño, pero cuando comenzó a ensayar con Caeli, terminó rendido a sus encantos y comenzó a "estar ausente" con su pareja, a la que le negaba que pasara algo más con la influencer o alguien más, pero que a las semanas, por mensajes de WhatsApp le pidió tiempo separados, ya que "no se sentía a gusto", que no tenía tiempo y debía concentrarse en el baile.

De la misma manera, expresó que el exparticipante de Exatlón México, después de ser hombre libre se dio rienda suelta a su amor con la influencer y ahora ambos viven juntos: "Cuando menos nos dimos cuenta, él se empezó a quedar en el depa de Caeli, que está sobre Reforma y hacen vida juntos. Los sábados te los puedes encontrar desayunado en las plazas y los lugares de la zona. Están muy ilusionados". Aparentemente no quieren decir nada de su relación, pues ella no quiere verse como que le robó el novio a alguien, y el hermano de Ernesto Cazares no se quiere ver como "el vato que terminó con una para andar con otra".

Aunque todos sus fans se dan cuenta de que siempre están juntos. Cuando ensayan publican cosas juntos, pero cuando están en la calle o haciendo su vida, suben las cosas en distintos horarios. Ellos se van a esperar a que, si la relación se da después del reality, lo hagan oficial. Mientras, están felices dentro y fuera de la pista", concluyó la fuente.

Fuente: Tribuna del Yaqui