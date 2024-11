Bárbara Islas vuelve a negar a Gala Montes y asegura sale con Nicola Porcella hace 1 año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de varios meses del escándalo de su supuesta relación amorosa con Gala Montes, la polémica presentadora y actriz, Bárbara Islas, acaba de brindar una entrevista en la que volvió a negar contundentemente que haya tenido algo más que una amistad con la querida cantante. Inesperadamente, declaró que sale con Nicola Porcella en plan romántico desde hace más de un año.

Poco antes de que Montes entrara a La Casa de los Famosos México, durante una entrevista con Pablo Chagra, la actriz quiso gritar a los cuatro vientos que estaba con Islas, sin embargo, la presentadora de inmediato lo negó todo, ocasionando la ira del público contra Gala, pues la criticaron por sacarla del clóset. Ahora, tras conocer ambas versiones y la gran fama que ganó en el reality, el público se ha inclinado hacía la cantante, criticando a la conductora por negarse a admitir que es parte de la comunidad.

Desde el primer momento, la actriz de Regalo de Amor se ha mostrado renuente a hablar del tema, sin embargo, ante el creciente éxito de la actriz de El Señor de los Cielos, Bárbara fue cuestionada de nuevo con el tema, a lo que ella señaló que desde antes de que entrara a la casa ni se dirigían la palabra: "Desde que antes que entrara ya no nos hablamos para nada, y no, me da mucho gusto que tenga mucho éxito, se lo merece, y veo que a todo el mundo le está yendo muy bien y creo que de eso se trata, ¿no?, que a todos nos vaya bien".

Aunque ante Sale el Sol asegura que ya no hay amistad desde antes de todo lo que pasó, y asegura que no tiene nada en contra de ella y se queda con los mejores momentos al lado de esa persona, pues entiende que en este medio, las amistades no son para siempre por las agendas complicadas y solo queda como un cariño que cada que se ven es de un saludo cordial y ya: "Imagínate que en cada proyecto te haces mega amigo de alguien, y no se puede fracturar, pues de repente te vuelves a ver y es '¡qué gusto!' pero pues no te frecuentas todo el tiempo, ¿no?, con algunos te quedas de repente de por vida, pero pues no para siempre".

La actriz de Bola de Locos, aclaró que ella ya no quiere hablar más del tema, pues cuando se trata de temas con alguien tan famoso como la villana de Vivir de Amor, la tachan de "colgada" y si no habla es una "mustia", entonces por eso no quiere hablar, destacando que fue muy complicado todo el proceso que vivió por este tema: "Yo me sentía yo ya bien, fui muy violentada, la verdad, fui muy violentada, entonces ¿sabes qué? Yo creo que es bien importante que la gente se quede con lo que ellos quieran, lo más importante es que yo sé quién soy, ¿saben? Entonces pues con eso me quedo".

Finalmente, Islas aseguró que después de la primera temporada del reality show de Televisa, ella tiene algo que ver con el exparticipante de Guerreros 2020, que no es algo nuevo, afirmando que Emilio Osorio tuvo mucho que ver, y si no han avanzado más es porque el peruano tiene mucho trabajo: "Me parece un chavo muy trabajador, me cae muy bien, y entonces sí nos hemos visto algunas veces, pero pues ahorita él, a ver ¿a qué hora?, ¿a qué hora?, o sea tiene creo que cuatro programas y yo ahorita pues con la novela imposible".

Fuente: Tribuna del Yaqui