Chiquis confiesa haber cruzado a personas al extranjero a cambio de dinero

Ciudad de México.- Chiquis hizo una revelación en el podcast Agushtopapa que no le favoreció en lo absoluto. Por el contrario, le ha valido varias críticas en redes sociales. El caos partió cuando admitió que una de las maneras más extrañas en las que ha ganado dinero fue cruzando personas de manera ilegal a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Cabe recordar que esta actividad es penada en territorio estadounidense.

Durante la entrevista, se justificó al decir que tiende a ser muy honesta y no ocultar nada. También mencionó que no es la primera vez que habla del tema, por lo tanto, no se avergüenza de lo que hizo. "Tuve que hacer lo que tenía que hacer", aseveró sin remordimiento. La respuesta causó impresión, lo que hizo que la cantante se percatara de que lo que acababa de admitir no había sido positivo. En este sentido, juró que no volvería a incurrir en ese tipo de acciones, pues "aprendió la lección".

En la misma línea, comentó que con este plan intentó "ayudar a su gente". Para aligerar la tensión del momento, los presentadores del programa optaron por abordar la conversación con un toque de humor. Por ejemplo, 'Abeja Reina' invitó a uno de ellos a su concierto de México, ante lo cuál le respondió que no tenía papeles para regresar, y ella, entre risas, le hizo saber que lo ayudaría a cruzar, sin cobrarle.

Chiquis hizo mención de este papel en una entrevista en 2022 para Pinky Promise, en donde detalló que la detuvieron hace 17 años. En aquella ocasión, explicó que lo hacía motivada por su expareja, quien se dedicaba a esa actividad, y porque sentía empatía al ver el reencuentro de las familias.

Otra polémica que envuelve a Chiquis es la supuesta llegada de un bebé tras haberse casado con su esposo Emilio Sánchez. En redes se difundió el rumor que apuntaba a que ambos habían recurrido al método de la gestación subrogada para convertirse en padres. Frente a los cuestionamientos, la hija de Jenni Rivera se encargó de desmentir esta versión: "No es verdad eso, no sé de dónde salió eso, pero eso no es cierto, hasta yo me sorprendí", comentó a los medios.

