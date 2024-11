Cynthia Erivo arremete contra actrices que audicionaron para 'Wicked' antes que Ariana Grande

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. — La anticipación por la adaptación cinematográfica de Wicked ha sido inmensa, y no es para menos: las dos superestrellas que interpretarán a las icónicas brujas Elphaba y Glinda, Cynthia Erivo y Ariana Grande, han establecido una química que capturó la atención de fanáticos y medios por igual. En una reciente entrevista con The New York Times, ambas artistas compartieron su gratitud y aprecio mutuo, revelando detalles sobre cómo se ha forjado una amistad sólida detrás de las cámaras.

Erivo, quien interpreta a Elphaba, expresó su agradecimiento por el casting de Grande como Glinda, destacando que su elección le dio una gran tranquilidad. "Gracias a Dios, porque no eran las dos damas con las que estaba audicionando", dijo la actriz de Harriet, haciendo referencia a la competencia durante las audiciones.

Por su parte, Grande, conocida mundialmente por éxitos como Thank U, Next y Positions, recordó con humor el momento en que su papel como Glinda fue anunciado junto al de Erivo como Elphaba. "Gracias a Dios", recordó la cantante de 31 años.

Hay que señalar que el vínculo entre ambas artistas comenzó en 2021, cuando fueron seleccionadas para protagonizar la tan esperada película, y desde entonces, han compartido tanto momentos profesionales como personales. Durante el proceso de filmación, las dos artistas se hicieron amigas cercanas, pasando tiempo juntas fuera de los sets, desde ir de compras hasta hacerse tatuajes. Grande comentó sobre cómo la amistad de Erivo la ha ayudado a crecer personalmente: "Me siento realmente inspirada por su feroz capacidad para ser sincera y protegerse". La cantante agregó con lágrimas en los ojos que su compañera la ha motivado a ser una aliada de sí misma: "Realmente lo atribuyo a nuestra amistad".

Erivo también compartió cómo la amistad de Grande la ha impulsado a creer más en sí misma. "No creo que fuera hasta que la conocí que pensé: 'Oh, creo que puedo tener lo que quiero en esta vida, y puedo tenerlo a mi manera'", comentó. Para ambas, esta relación de apoyo mutuo ha sido una de las partes más gratificantes de la experiencia. Erivo explicó que el apoyo emocional que recibieron mutuamente durante el rodaje las ha hecho sentir sostenidas, como si pudieran contar con alguien en cada paso del camino.

En octubre, las artistas discutieron su enfoque en cuanto a cómo mantener un ambiente de trabajo positivo durante la filmación en una aparición en la serie House Guest de Scott Evans. Erivo reveló que ellas mismas se encargaron de manejar el "drama" en el set: "Ella y yo dijimos, tenemos que trabajar juntas. Entonces, en los días en que tenemos que decir un par de noes, nos turnamos", explicó la actriz. "Construimos una asociación real... entre nosotros dos", agregó.

No cabe duda que el sentimiento de admiración mutua ha quedado claro también en eventos públicos. Durante la Gala del Met en mayo, Grande elogió a Erivo por su interpretación de Elphaba, diciendo que la actriz humaniza al personaje de una manera única, destacando su fuerza y vulnerabilidad.

La película de Wicked, dirigida por Jon M. Chu, está basada en el exitoso musical de Broadway y, después de su estreno en Sydney el pasado domingo, el elenco celebrará su estreno en Los Ángeles este fin de semana. Con su estreno mundial programado para el 22 de noviembre, la película promete ser una de las más esperadas de la temporada.

Cynthia Erivo y Ariana Grande han demostrado que la magia de Wicked va más allá del escenario, ya que su genuina amistad y colaboración han añadido un toque especial a este esperado proyecto.

Fuente: Tribuna