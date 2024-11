"Estoy en shock": Pepe Aguilar confiesa que no esperaba que Ángela se casara tan joven

Ciudad de México.- En la controversia entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, hay una pieza extra en el tablero que se involucró en el tema. Como figura paterna, Pepe Aguilar está muy presente para garantizar el bienestar de sus hijos. Hace unos días incluso se rumoraba que el famoso estaría haciendo de todo para limpiar la imagen de la joven cantante, para lo cual le habría pagado la portada de una revista y habría pactado acuerdos para que la eligieran como conductora de los Kids' Choice Awards 2024. Estas situaciones generaron más descontento en el público, mismo que sostuvo que ni todo el dinero del mundo podría comprar el cariño y respeto de la audiencia.

Sobre este hombre circulan muchas especulaciones. Una de las más populares dice que la estrella habría obligado al sonorense a contraer nupcias con la intérprete de La Llorona. Sobre el matrimonio, confesó que aún se encuentra en shock por el repentino cambio de estado civil de la artista, pues no esperaba que se casara tan joven. Esta experiencia le recordó que la vida no sigue guiones, ni expectativas; al contrario, sigue un curso en cambio constante.

No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza. Los guiones te los haces tú solo, y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; claro, no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años. Entonces de repente, pues sí es un shock".