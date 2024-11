Experto hunde a Nodal tras analizar su VIDEO en defensa de Ángela Aguilar: "Co... fácil"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dado a que Ángela Aguilar y Christian Nodal rara vez hablan sobre su relación y los sentimientos que existen el uno por el otro, es natural que la gente trate de indagar en las pocas declaraciones que los cantantes del regional mexicano llegan a hacer. Un ejemplo de ello, son los influencers especializados en el área psicológica y del lenguaje corporal como es el caso de Maryfer Centeno, colaboradora de Hoy y más recientemente del experto Adrián Salamanca.

Resulta ser que el mencionado maestro en psicología compartió un video en su canal de YouTube, en el que reaccionó y analizó las declaraciones del ‘Forajido’ y la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’, a quienes se les lanzó a la yugular por su comportamiento. La primera en ser destrozada por la hija menor de Pepe Aguilar, luego de que Salamanca viera la entrevista que brindó para ABC News hace unas semanas.

El psicólogo calificó a la cantante de “soberbia” y “egoísta”, así como también detalló que su lenguaje corporal demostró que no sentía ningún tipo de interés por las consecuencias que sus acciones pudiesen traer; sin embargo, la peor parte se la llevó Christian Nodal, puesto sería él quien fue tachado de ser desleal ante la su pareja, Cazzu: “Estaría padre que (Nodal) hubiera sido ese hombre que apoyaba, que si vas a arriesgar la vida por mí para darme un hijo, pues yo arriesgaré tal vez no estar de co.. fácil para estar con otras personas”.

Salamanca también mencionó que otro de los problemas existentes en la ruptura de Cazzu y Nodal fue que ésta fue bastante agresiva para la trapera argentina, debido a los tiempos en los que todo ocurrió. Por ejemplo, un día Christian anuncia la ruptura y apenas una o dos semanas después ya aparece junto a Ángela, luego de 1 mes confirma su noviazgo con la cantante de En realidad y otro mes más ya está rumbo al altar con la celebridad.

Bajo este contexto, el psicólogo señaló como el culpable de todo al ‘Forajido’, dado a que no fue del todo leal con Cazzu: “Yo lo que veo como psicoterapeuta, siento que fue violento porque no había necesidad de la deslealtad, la traición, el engaño y las mentiras. Para mí, el verdadero responsable es Christian Nodal porque él abandonó a su familia; digo, la otra (Ángela Aguilar) no fue nada sorora, nada feminista, nada de eso y se tragó sus palabras de ‘yo soy una niña de familia’”.

Fuentes: Tribuna