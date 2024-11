Facundo abandona '¡Ya Párate!'; confiesa que ya está harto y no le apasiona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una etapa termina en ¡Ya Párate! luego de que Facundo anunciara que abandonaba el programa tras 22 años al aire en Los 40 principales. Su último día como conductor de este proyecto será el 2 de diciembre, según contó en entrevista en el podcast de Jorge 'El Burro' Van Rankin. El comediante también ahondó en los motivos por los cuales tomó esta difícil decisión.

Según explicó, ya no puede seguir las directrices de sus superiores. Añadió que ya no tiene el mismo entusiasmo que hace unos años para continuar al frente del morning show. Incluso comparó esta relación con un matrimonio que fracasó, pero se aferra a seguir 'unido'. A la par, cree que su talento y pasión puede ser útil para otro tipo de actividades, aunque no especificó cuál. "Ya me harté, siento que estoy en un matrimonio por los hijos, siento que estoy en radio por dinero y siento que puedo ganar el dinero en otro lado que me apasione".

El actor mexicano recordó que la fecha en la que dejará el programa es la misma en la que se inauguró, aunque en ese momento contaba con otros personajes, como Tamara Vargas, Omar Chaparro y Perico. Pese a que formó parte importante de su trayectoria, confesó que es momento de cerrar el ciclo, así se lo hizo saber a sus jefes seis meses antes. Subrayó que en ese momento dejó en claro que no aceptaría quedarse aun cuando se le ofreciera un sueldo más elevado.

Acerca de cuál es el paso siguiente, dijo que su objetivo es gozar de mayor libertad, en donde sus actividades no sean trazadas o limitadas por superiores. "Quiero ponerme a hacer algo más para mí. Ya me dio hueva tener tanto jefe y hacer las cosas de manera rutinaria", afirmó.

Subrayó que, por ahora, no tiene intención de salir de ¿Cuál es el bueno? y Miembros al aire, ya que exige menor asistencia a foros de televisión. La decisión de Facundo supone un cambio en la dinámica de ¡Ya Párate!, puesto que era la figura central. A partir del 3 de diciembre, el control estará sostenido por Faisy e Iñaki Álvarez. El horario de transmisión es de 06:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y sueñe tratar una variedad amplia de temas de manera divertida y relajada.

Fuente: Tribuna Sonora