¿Falleció Daniel Bisogno? Entre lágrimas, hermano del conductor de TV Azteca confirma trágica muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que Pati Chapoy confirmara que Daniel Bisogno había sufrido una crisis de salud este lunes, lo que impidió su regreso a Ventaneando, el hermano del conductor de TV Azteca rompe en llanto en entrevista y confirma una triste noticia sobre una muerte en su familia. Alex Bisogno, quien también se desempeña como conductor, brindó una emotiva entrevista para el podcast de Tony Tiburcio, en donde reveló que este 2024 para él fue ha sido el "peor año de su vida".

El presentador de Al Extremo reveló que no solo fue muy difícil enfrentar las múltiples hospitalizaciones de su hermano Daniel, sino también la muerte de su madre Araceli Bisogno, quien falleció un día después de haber sido hospitalizada por Covid-19. "Todo lo malo que puede suceder a una persona nos sucedió a nosotros. En cuestión de siete meses perdí a mi mamá, Daniel estaba hospitalizado. De verdad no se lo deseo a nadie, son las pruebas más complicadas que me ha puesto la vida”, dijo Alex.

Daniel Bisogno

"Daniel entró al hospital por várices esofágicas (...) después de eso vinieron otros pero cada ingreso que tuvo fue de vida o muerte. Estuvo al borde de la muerte. Mi mamá era de la tercera edad y yo tomé la decisión de comérmelo yo completo y decir: 'no le diré a nadie lo que está pasando con Daniel, esperaré a que esté sano, que salga del hospital y entonces le diré a mis papás'", dijo sobre los ingresos al hospital del conductor de Ventaneando durante los últimos dos años.

Sobre el motivo de no informarles sobre lo que pasaba con Daniel, explicó que su padre ya tiene 78 años y es hipertenso, además de que su madre había estado delicada de salud. "Si de por sí ya la pasaba mal con Daniel, no quería perder a otro familiar", explicó. Alex explicó que Daniel fue diagnosticado con cirrosis no alcohólica, una dura enfermedad que hizo que a principios de septiembre tuviera que ser intervenido para recibir un trasplante de hígado, motivo por el cual aún no se recupera.

Entonces, Alex reveló algo que estremeció a todos. Señaló que la muerte de su madre la atribuye a los medios de comunicación, pues por su culpa ella se enteró de que Bisogno estaba hospitalizado. "Todo iba muy bien hasta que los medios de comunicación, la mayoría son pseudo medios de comunicación, canales de YouTube... que tratan de venderte o mentiras o ser sanguinarios para vender, entonces ¿qué hacen? compran a un enfermero o a un médico pasante, al mismo guardia o al valet parking", compartió.

Araceli Bisogno (QEPD)

"Además del valet parking tenían comprado a un médico pasante yo creo, que tenía acceso a la computadora, a la parte médica. La sacó y se la dio a un medio de comunicación y estos empezaron a venderlo y replicarlo por todos lados", contó, asegurando que esto hizo que su madre se enterara y entrara en crisis. "Mi mamá no estaba enferma de gravedad, eso es lo más extraño.. pero estaba con oxígeno en la casa recuperándose por una recaída que tuvo por el Covid".

"Mi mama se entera que Daniel está hospitalizado cuando nosotros tratamos de guardarlo lo más que pudimos y mi mamá empieza a gritar: '¿ya vieron? Daniel está hospitalizado... ¿por qué no me dicen? Por favor Diosito llévame a mí, él tiene una niña chiquita'. Sus deseos fueron órdenes porque eso fue un miércoles y el sábado mi mamá falleció", dijo Alex rompiendo en llanto, contando que para entonces Daniel seguía en terapia intensiva.

Sin embargo, lo más fuerte de todo es que una vez que muere su madre, contó que temía decirle a su hermano para no complicar su estado. "Cuando fallece mi mamá me llaman y me dicen 'Daniel acaba de despertar, ya fue extubado, ya está comiendo'. Todo era bueno, bueno, bueno. Tuve que tomar la decisión entre cremarla o enterrarla. De ahí me fui a ver a Daniel al hospital y lo primero que hizo cuando me vio fue preguntarme por mi mamá: '¿mi mamá ya está caminando?'", contó.

"El mismo día que falleció mi madre fui a verlo al hospital y tuve que limpiarme las lágrimas y entrar a verlo como si nada hubiera pasado a decirle 'no, no está caminando mi mamá pero está mejorando', cuando sabía que acababa de fallecer pero no quería detener el momento de mejora que tanto estábamos esperando". Alex seguró que ahora que su madre no está, siempre la tiene presente:

Fue muy triste (...) perdí a una madre pero gané al ángel más grande de mi vida que me cuida y cuida a mi hermano. estoy seguro que mi mamá dio la vida por él".

De momento no ha surgido nueva información sobre el estado de salud de Daniel Bisogno luego de que se reportara que había sufrido una crisis que lo había obligado a volver al hospital. Mientras que en Ventaneando tanto Pati Chapoy como el resto de los conductores afirman que no está grave, otros como el conductor de espectáculos Michelle Ruvalcaba aseguran que el panorama del presentador sería más sombrío del que se dice, afirmando que estarían ocultando algo. Queda esperar a información oficial de parte de familiares del conductor.

Fuente: Tribuna