Golpe a Chapoy: Confirman terrible noticia del conductor de TV Azteca y hunden a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Durante los últimos días el tema de conversación en medios de comunicación y redes sociales ha sido la delicada salud de Daniel Bisogno, pues el conductor enfrentó una nueva crisis cuando estaba a punto de regresar a la pantalla de TV Azteca. Tras lo anterior, la tarde de este miércoles 6 de noviembre Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando recibieron un duro golpe de parte del querido 'Muñeco'.

¿Qué ocurrió? Resulta que, pese a que Daniel dijo en repetidas ocasiones que la única fuente de información sobre su salud sería Ventaneando, su hermana Ivette Bisogno habló a detalle de lo que ha ocurrido con el presentador con reportero de famoso programa que se ha encargado de desprestigiar a Chapoy: Kadri Paparazzi. La hermana de Bisogno contó con lujo de detalle, por primera vez, qué está ocurriendo con el también actor y empresario.

Ivette fue captada a las afueras del hospital donde se está atendiendo 'El Muñeco' y aunque se resistía a hablar con Santi, colaborador de este canal de YouTube, terminó accediendo y contó todos los detalles de la crisis que enfrentó su hermano el pasado lunes cuando volvió a las instalaciones del Ajusco. La mujer, que no se dedica a los medios, desmintió que Dani haya sido obligado por Pati a regresar a trabajar.

Hermana de Daniel Bisogno habla de su salud

Presuntamente, la misma Chapoy salió a ver qué estaba ocurriendo con Daniel y al notar que presentaba malestares, le pidió inmediatamente que volviera a descansar o que acudiera al médico: "Pati, me vio y me dijo: 'Llévenselo al hospital o a su casa, no tiene nada que hacer aquí hasta que no esté al 100, cuál es la prisa'". Como se sabe, la periodista jamás ha dado tantos detalles de lo que pasa con Bisogno, como en esta ocasión lo hizo Ivette.

Asimismo, la hermana del conductor ventiló que TV Azteca sigue pagándole a Daniel pese a que lleva meses sin presentarse a trabajar. Ivette además reveló qué fue lo que ocurrió realmente con el actor de Lagunilla, mi barrio y descartó que se encuentre internado: "Yo llevé a mi hermano al programa, pase por él a su casa y se empezó a sentir un poco mal, empezó a temblar un poco y nos preocupamos. Fuimos al hospital, hicieron estudios y ahorita en eso está".

Cabe resaltar que Ivette también mencionó en la entrevista que tanto Bisogno como su hermano Alex Bisogno se molestarían con ella por hablar con Kadri Paparazzi, ya que este medio ha filtrado mucha información sobre sus hospitalizaciones. Finalmente, la hermana de Dani explicó que el famoso tardará algunos meses más en recuperarse por completo del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado.

Nos dijeron los médicos que esto iba a ser durante seis meses porque el órgano necesita adaptarse a Daniel y Daniel al órgano. Tiene que estar tomando unos medicamentos que le bajan las defensas, entonces cualquier infección o bacteria se le puede complicar".

