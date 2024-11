Juntan firmas para que se le retire a Ángela Aguilar el título de 'Mujer del Año'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Ángela Aguilar ha sido una de las estrellas más criticadas del año 2024, debido a que es vista como la tercera en discordia en la relación de Christian Nodal y Cazzu, esto no impidió que la revista Glamour la calificara como la Mujer del Año 2024, noticia que dieron recién el pasado martes; sin embargo, esto no fue del agrado de la gente, puesto consideran que la joven no ha hecho nada para ser acreedora de semejante título.

Según lo dicho por la editorial, el motivo por el que la cantante de Gotitas Saladas y Abrázame fue elegida para dicho título, es por su gran trabajo en el mundo del regional mexicano, así como también por su personalidad y su voz; el problema es que la gente no está de acuerdo en ello, ya que, no consideran que la cantante de 21 años represente los valores que una figura como la Mujer del Año debería tener.

Piden que se le retire el premio de Mujer del Año a Ángela Aguilar

Es bajo este contexto que, en la página Change.org comenzaron a recolectar firmas con la petición de que se le reitre el titulo a la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’. Según reportes, la petición fue puesta por el usuario Beegie Cosmos, quien asegura que no tiene nada en contra de la hija menor de Pepe Aguilar, sino que considera que ella “no es un ejemplo positivo para la mujer en México” y cree que dicho premio debería otorgarse a alguien que realmente lo merezca.

Por su parte, la propia cantante de Dime cómo quieres ha mencionado en redes sociales que no se siente merecedora del premio, puesto cree que aún se encuentra en una etapa de autodescubrimiento: “Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy; sin embargo, eso también es parte de ser mujer”, llegó a declarar con anterioridad. Por otro lado, hay quienes acusan a la revista de haber elegido a Ángela por tratarse de alguien con gran popularidad.

Piden que Ángela Aguilar no se lleve el premio de 'La Mujer del Año'

Cabe señalar que el premio de Women of the Year 2024 aún no se ha celebrado, puesto está programado para festejarse el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y busca celebrar a féminas influyetes mexicanas y de Latinoamérica. Otras figuras que se encuentran nominadas son Dulce María, Bu Cuarón y Galilea Montijo, quien en este año destacó por ser conductora de La Casa de los Famosos México.

