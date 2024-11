Luto en la TV: Confirman la muerte de querido conductor de televisión; tenía 39 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cuando se trata de los conductores de televisión de programas de noticia o de revista, la gente suele encariñarse rápidamente con ellos, dado a que se trata de personas que ven diariamente en determinado horario, es por ello que cuando algo le ocurre a estos presentadores, es natural que la audiencia se preocupe o se sienta afectada, tal y como ocurrió durante las últimas horas.

Resulta ser que el querido conductor de KCAL News, de Los Ángeles, Estados Unidos, Chauncy Glover, perdió la vida a los 39 años de edad. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce la causa de muerte, por lo que se ignora si todo se trató por una enfermedad, accidente o incluso homicidio. Los primeros en dar la noticia fueron los miembros del mencionado canal, luego de que la familia del occiso emitiera un comunicado.

Confirman la muerte del conductor Chauncy Clover

Cabe señalar que, ni siquiera en el breve informe se habló sobre el motivo por el que el conductor perdió la vida a tan temprana edad: “Nosotros, Sherry y Robert Glover, junto a toda nuestra familia, estamos devastados por la inimaginable pérdida de nuestro querido Chauncy. Más que un hijo y un hermano, como un rayo de luz en nuestras vidas y un verdadero héroe para nuestra comunidad”, se leía en el documento.

A lo largo de su carrera, Glover había contado con cientos de logros, entre ellos se puede mencionar que se trató del primer conductor principal y afrodescendiente que llegó a la KTRK, en Houston, así como también sumó a sus logros tres premios Emmy por su trabajo en los distintos estados de Michigan, Florida, Georgia y Texas. Hace 1 año llegó a trabajar a Los Ángeles y poco antes de su muerte celebró su primer aniversario.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de Chauncy Glover

Chauncy Glover no fue el único famoso en perder la vida durante esta semana en Estados Unidos, puesto recién el pasado fin de semana, fue confirmada la muerte de Roger Corman, quien trabajó en el filme original de La pequeña tienda de los horrores, en el año 1954. De acuerdo con algunos informes, el famoso tenía 95 años. También participó en cintas como Rápido y furioso y Monster from the Ocean Floor.

