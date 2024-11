Luto en Televisa: Tras rumor de muerte, dan triste noticia de Maribel Guardia: "Terror de que se vaya"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora Maribel Guardia encendió las alarmas de todos sus seguidores y fans, ya que a escasas semanas de que se reportara su falsa muerte, ahora una amiga cercana filtró una triste noticia sobre la estrella de Televisa. Como se recordará, la exreina de belleza ha vivido un año terrible debido al inesperado fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023 por un infarto fulminante.

El día de ayer martes 5 de noviembre la actriz Lourdes Munguía dio una entrevista al programa Hoy en la que aseguró que Maribel se encuentra en paz y más tranquila tras la muerte de su unigénito: "Respeto sus tiempos, cada uno tiene un duelo diferente... la quiero muchísimo, la quiero ver feliz y realizada, hace su trabajo de maravilla, se ocupa, se desconecta, le sonríe al mundo entero", declaró la guapísima pelinegra.

Lourdes Munguía compartió cómo se encuentra Maribel tras perder a su único hijo

No obstante, ahora otra amiga de Guardia, la actriz Olivia Collins, sacó a la luz que la costarricense está pasando un momento sumamente complicado en su vida personal. Olivia platicó con diversos reporteros en un evento público sobre los rumores de que Maribel no está del todo de acuerdo en que su nuera, Imelda Garza-Tuñón, rehaga su vida sentimental a año y medio de la muerte de Julián.

Ese es un tema del que no puedo opinar, son cosas muy privadas, son cosas que están pasando pero yo no tengo la autoridad para decir si está bien o está mal, no puedo", declaró la actriz rubia.

Luego los reporteros le dijeron que compartiera qué haría ella si estuviera en los zapatos de su amiga y se negó a dar respuesta: "No voy a opinar, es mi hermana y la respeto a ella". Y sobre la posibilidad de llegar a perder a una de sus hijas, la exactriz de TV Azteca mencionó: "A ninguna madre se le desea eso, yo lo cancelo porque no podría, yo me muero". Posteriormente, Olivia dejó entre ver que el enojo de Maribel con Imelda es porque estaría descuidando a su nieto José Julián.

Me podré involucrar en relaciones, pero nunca afectando a mi hija, soy más madre que mujer".

Maribel Guardia estaría teniendo diferencias con viuda de su hijo

Olivia aseguró que Maribel se encuentra sumamente preocupada por el bienestar del niño: "Definitivamente sí, es preocupante, es una promesa a Julián de cuidar a Juliancito, es muy fuerte, muy difícil". La ahora cantante incluso ventiló que la costarricense tiene miedo de que su nieto deje de vivir junto a ella: "Son vidas ajenas, no puedo opinar, es algo difícil, es extremo... qué te digo, Imelda es chavita, tiene que hacer su vida y mi amiga tiene terror de que se vaya... bueno, sabe que lo tiene que soltar".

Finalmente, los reporteros le mencionaron que Guardia podría estar molesta con la viuda de Julián porque supuestamente llegó en estado inconveniente a una alfombra y Olivia solamente dijo: "Puede ser verdad, puede ser mentira, pero no te voy a contestar".

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz