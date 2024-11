"Mald... queda bien": Nicole Chávez estalla y tiene fuerte pelea con conductor de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y polémica estrella de realitys, Nicole Chávez, una vez más dijo que no se quedaría callada a injusticias y estalla en Hoy en contra del querido conductor e influencer, Jorge Anzaldo, acusándolo de ser un "mald... queda bien" y afirmar que hay más que piensan como ella, a lo que este sostuvo que para él, ella solamente estaba actuando como "una niña berrinchuda" que mejor se debería de poner a trabajar y hacer lo que debe de hacer para mejorar.

Fue el pasado 29 de octubre, cuando la hija de Julio César Chávez estalló ante sus calificaciones, pues presentó una coreografía con varias cargadas y alto nivel de dificultad, al lado de Juan Solo. Ante este, varios de sus compañeros de Las Estrellas Bailan en Hoy, que le dijeron que debería de tener más empatía con ellos que estaban dando su mejor esfuerzo en cada baile e iban creciendo a como sus capacidades individuales les permitían.

En ese momento fue Anzaldo quien se mostró más molesto con las declaraciones de Nicole, destacando que era mejor que se pusiera a enfocarse a ella y su pareja para hacer las cosas como deben y ya no hacer berrinche: "Yo no estoy de acuerdo con que se aviente un round y que nos embarre a todos de que no estamos haciendo cargadas. Que se quede callada, que aguante lo que le digan los jueces y que se ponga a trabajar. Nicole Chávez solamente es una niña chiquita que está haciendo berrinche".

Ahora, una vez más Nicole tocó el tema y expresó que su padre le enseñó a no quedarse callada nunca, y hablar cuando sienta que hay injusticia, y que ella se fue contra el jurado no compañeros, a lo cual Jorge declaró que ya era suficiente que estaba siendo una berrinchuda y debería de hablar cuando a ella le salieran las cosas a la perfección, que cuando pusiera todo lo que tenia que poner en su lugar exacto.

Fuente: Tribuna del Yaqui