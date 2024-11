Memo Aponte enciende los focos rojos al amenazar con quitarse la vida tras denuncia de su ex

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Memo Aponte publicó un video en el que abordó las acusaciones que su exnovia, Shadia Haddad, difundió en su contra en redes sociales. El par sostuvo una relación de dos años, misma en la que hubo casos de infidelidad cometidos por el joven actor de doblaje. Según acusó la entrenadora fitness, había planeado celebrar su segundo aniversario con una fiesta de disfraces, sin embargo, él la terminó poco antes e invitó a un grupo de amigas a esta reunión.

Eso no sería todo, Shadia también lo señaló de utilizar aplicaciones de citas como Bumble y Tinder en el tiempo en el que estuvieron juntos. Frente a la exposición pública de la que fue objeto, el youtuber se pronunció, en un intento por explicar su versión de la historia y, a su vez, justificarse. El expresentador Disney Club comenzó su discurso diciendo que se ha enfrentado a días complicados, "muy obscuros", externó.

Añadió que pensó en quitarse la vida. "Lo digo como si fuera algo sencillo, pero no lo es". Mencionó que no es la primera vez que se encuentra envuelto en esta situación, por lo que dio a entender que tiene pensamientos suicidas con frecuencia. Sobre la polémica actual que involucra a su antigua pareja, apuntó que no ha contado toda la verdad y que faltan detalles importantes acerca de lo que sucedió.

También comentó, muy seguro de sí, que jamás le fue infiel, ni la violentó psicológicamente, tal como ella afirma. Aunque reconoció que su noviazgo, como cualquier otro, pasó por momentos malos que incluso los orilló a separarse en más de una ocasión. Por ello, afirmó que está tranquilo al saber que no se equivocó en nada. Por otra parte, contó que el objetivo del video era para desahogarse y "alivianarme un poco".

Después encendió las alertas al sentenciar: "si el día de mañana ya no estoy con ustedes, solo quiero que sepan lo que sentí, que intenté echarle muchas ganas y que los amo muchísimo a todos". Para cerrar, subrayó que la razón por la que Shadia lo 'quemó' en plataformas virtuales, fue porque durante los dos años que estuvieron juntos, él no la hizo famosa, puesto que uno de sus objetivos era conseguir atención pública.

Fuente: Tribuna Sonora