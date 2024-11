Murió por infarto: Tras depresión y abuso, galán de Televisa sufre doloroso fallecimiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo del entretenimiento mexicano, en especial Televisa, se vistió de luto debido a que un reconocido actor enfrentó una difícil muerte semanas atrás y ahora estremeció a sus fans al dar un desgarrador mensaje. Se trata del también bailarín y cantante Mauricio Martínez, quien es recordado por haber formado parte de exitosas novelas en el Canal de Las Estrellas como Atrévete a soñar, La mujer del vendaval y Porque el amor manda.

Como se recordará, a inicios del pasado mes de octubre Martínez impactó a sus miles de seguidores en X al confirmar el fallecimiento de su querida hermana Bárbara, con quien mantenía una relación cercana; sin embargo, se sabe que la mujer perdió la vida desde el pasado 24 de septiembre del presente año. Aunque el intérprete había preferido mantenerse al margen y no compartir detalles, recientemente abrió su corazón con Gustavo Adolfo Infante.

A través de una entrevista para el programa De Primera Mano, Mauricio relató que la causa de muerte de su hermana fue un infarto al miocardio mientras dormía el 24 de septiembre y admitió que aunque le duele mucho, le da gusto que su familiar haya tenido "la muerte de los justos". El intérprete regiomontano afirmó que Bárbara siempre fue pieza fundamental en su carrera, ya que jamás dejó de apoyarlo:

Fue mi eterna porrista, mi fan número uno. En mi último concierto en Monterrey, andaba vendiendo boletos y mandó hacer lonas. Ella siempre creyó en mí".

La hermana de Mauricio Martínez falleció hace algunas semanas

Martínez, quien es abiertamente gay desde hace una década y que denunció a Toño Berumen por abuso, recordó que durante sus momentos más complicados, como cuando enfrentó problemas económicos y depresivos, siempre era Bárbara quien lo respaldaba: "Nueva York es una ciudad difícil y fría, y a veces no tenía ni para pagar la renta. Babby me mandaba dinero, creyó en mí. Me apoyó cuando tuve depresión; ella sabía siempre qué decirme".

Finalmente, el artista regiomontano detalló que raíz del fallecimiento de su hermana ha decidido escribir su biografía y adelantó que el proyecto estará listo dentro de muy poco: "Ahora que no está conmigo en este plano, la siento muy presente, como diciéndome que es momento de seguir lo que ella hacía, pero ahora con lo que yo sé hacer y con el alcance que tengo. Qué mejor manera que compartir esta historia de vida".

