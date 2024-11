Quedaría inmóvil: Actriz de Televisa, por terrible enfermedad abandona obra; ella la suple

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y comediante, Alma Cero, hace un par de semanas que señaló preocupada que podría quedar inmóvil de la cintura hacía abajo si continuaba trabajando en Lagunilla, Mi Barrio, debido a que tiene años padeciendo una terrible enfermedad de la que requiere cuidados especiales, por lo que abandonó la obra de teatro. Ahora, el productor ha confirmado quién será la suplente en su personaje.

La reconocida actriz semana a semana se metía en el personaje de 'La Jarocha', la cual tiene un papel muy importante y se le puede ver haciendo impresionantes coreografías, en las que hace cargadas espectaculares, sorprendiendo a los asistentes, sin embargo, desde hace varios años que Cero padece de dos hernias discales, las cuales sí le están causando problemas de salud y le advirtieron que podría terminar en silla de ruedas de seguir haciendo todo el esfuerzo físico con su personaje.

Tras esto, Alma comentó en De Primera Mano que desde un inicio debió de haber rechazado su lugar en la puesta en escena, pero que no pudo decirle que no, ya que le gustaba mucho y no pensó en su salud en ese momento, pero ahora debía cambiar eso y ya salir de la obra: "No debí haber aceptado hacer esos bailes en Lagunilla. Los hice con todo el amor del mundo y porque así somos los actores; no nos importa mucho nuestra salud y nos aventamos".

Ahora, tras la salida oficial de la actriz de María de Todos los Ángeles de la obra de teatro, el productor de este proyecto, Alejandro Gou, brindó una entrevista a De Primera Mano, en la que confesó que el lugar de Alma va a ser tomado por la tan querida y polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos. Hasta el momento no quiso dar más detalles de la integración de la también bailarina, pero se espera que pronto dé más informes.

Por el momento, Gou en el programa de Imagen TV se mostró emocionado de poder contar con la presencia de la exesposa de Juan Osorio en el elenco, destacando que va a inyectar en el equipo una energía "renovada" y de seguro aportara mucho a sus colegas en esta etapa: "Va a entrar Niurka en el papel de Alma Cero, ‘la Jarocha’, ya contraté a Niurka para que se quede ya no como invitada especial, sino como parte del elenco".

