Reencuentro entre Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero; trabajarán en telenovela

Ciudad de México.- Además de la polémica entre Ángela-Nodal-Cazzu, otro escándalo relevante sobre infidelidad en la industria del espectáculo es aquel protagonizado por Larisa Mendizabal, Rodrigo Cachero, Adianez Hernández y Augusto Bravo. El conflicto fue aún más obscuro ya que los dos primeros eran pareja e incluso tuvieron un hijo. Después, decidieron separarse y seguir su vida al lado de Hernández y Bravo, no obstante, todo dio un giro sorpresivo cuando dichas figuras decidieron iniciar una relación romántica, dejando de lado a Mendizabal y a Cachero.

La traición fue complicada para ambos, pero un año más tarde, parece que superaron el mal trago y ahora se encuentran en un excelente momento profesional. De hecho, Larisa retomará su actividad laboral en Televisa, tras varios años de ausencia, mientras que Rodrigo, quien recientemente terminó una telenovela, ya está comenzando un nuevo proyecto.

Las coincidencias continúan su curso, pues el par anunció que trabajarán juntos en el melodrama Regalo de Amor, dirigida por Silvia Cano, donde Larisa actuará y Rodrigo se encargará de la dirección. La historia se centrará en Isabella, una mujer dulce, inteligente y perfeccionista que sueña con convertirse en madre. Tras la inesperada muerte de su esposo, conoce a Eugenio, un hombre divorciado que dejó de creer en el amor por las malas experiencias que ha tenido. Todo cambia cuando se conocen. El proyecto se estrenará en el canal Las Estrellas en el primer trimestre de 2025, en el horario de las 4:30 p.m.

Cuando la prensa le preguntó a Cachero sobre su sentir al reencontrarse con Larisa en un espacio de trabajo, él contestó que no tiene ningún inconveniente gracias a que se ha encargado de sanar sus heridas en terapia psicológica, donde trató el duelo y aprendió a ver las cosas positivas. Ahora se encuentra en paz y se considera afortunado por lo que tiene.

Recordó que él y Larisa se divorciaron 20 años atrás, por consiguiente, ya no tienen ningún inconveniente en convivir. "El amor y el cariño sigue presente. Larisa hizo un gran trabajo con nuestro hijo". Del lado de la actriz, los aprendizajes también han estado presentes. No obstante, reconoció que ha sido un lapso difícil a nivel emocional. "He aprendido cuándo hablar, he aprendido a no reaccionar (...) todo finalmente se acomoda y llega cuando tiene que llegar".

