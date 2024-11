Reportaron su muerte: Dan inesperada noticia de villano de Televisa tras terrible accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido villano de melodramas, Salvador Pineda, recientemente ha sorprendido a miles de sus fans y millones de los espectadores de Televisa, debido a que en vivo del programa Hoy apareció tras seis años retirado de forma voluntaria tras su terrible accidente que casi lo deja sin caminar, y por la que hasta reportaron su muerte. El histrión dio la inesperada noticia de su paradero.

Pineda por más de 40 años ha sido un referente a lo que es ser un verdadero y atemorizante villano de melodramas, al formar parte de importantes melodramas mexicanos, como El Derecho de Nacer, Coralito, El camino Secreto, Esmeralda y muchas otras más, hasta el año del 2018, el histrión decidió retirarse de la vida pública y por última vez fue visto ante la pantalla de la televisión o de cualquier otro sitio, despidiéndose de todos tras el final de Sin Miedo a la Verdad.

Te podría interesar Televisa Lo dieron por muerto: Salvador Pineda reaparece en Televisa tras enfermar y perder sus ahorros

Lamentablemente para el actor, lo que debería haber sido una especie de retiro en paz y calma, disfrutando de ahorros, la realidad es que todo estaba muy lejos de lo que esperaban, pues en TV Notas, fue un infierno. Se dijo que a mediados del 2022 se rompió la cadera y no tenía ni un solo peso para pagar su costoso tratamiento, agregando que sus hijos lo dejaron en el olvido y no quieren saber de él. Su panorama era tan malo que incluso se llegó a afirmar que el galán de Qué Bonito Amor y Muchacha Italiana Viene a Casarse, había perdido la vida, pero al estar solo por eso no se hizo mayor alboroto.

Pero ahora, tras seis años lejos de los foros de grabaciones, recientemente Pineda fue captado por reporteros de Andrea Rodríguez Doria, mientras que ingresaba por la puerta grande a Televisa, para comenzar con todos los preparativos de su nuevo melodrama, bajo el mando de Salvador Mejía, al cual le agradeció esta nueva oportunidad, destacando que el elenco era muy importante y de gran calidad, asegurando que sería una obra imperdible.

Finalmente, y con mucha nostalgia, Salvador recordó a su difunto amigo, que además fue uno de los galanes y mejores actores de época, Andrés García, asegurando que ha su lado no solo refinó sus dotes actorales, sino que aprendió mucho con él y atendió varios de sus consejos, como el hecho de que debería de cobrar más dinero, pues estaba básicamente regalando su trabajo y de eso no se trataba la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui