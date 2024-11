Tragedia en Televisa: Conductora de TV Azteca sufre dolorosa muerte y estremece con confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora y cantante, quien ha hecho colaboraciones tanto en Televisa como TV Azteca, enfrentó una dolorosa muerte a mediados de este 2024 y ahora estremece a sus fans al hacer una inesperada confesión ante las cámaras. Tras enfrentarse al repentino fallecimiento de su madre hace más de una década, este año la intérprete sufrió la pérdida de su primer bebé, situación que la dejó en un momento muy sensible.

Se trata de Chiquis Rivera, quien el pasado mes de junio comunicó a sus seguidores que había perdido su primer embarazo con su segundo esposo Emilio Sánchez a las siete semanas de enterarse que estaba esperando un hijo. Recientemente surgieron rumores de que la jueza de La Academia estaba embarazada nuevamente, e inclusive se dijo que había recurrido a un vientre de alquiler para convertirse en madre.

Recientemente la prensa captó a Chiquis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se le cuestionó si era verdad que estaba en la espera de un hijo. La influencer mexicana-america negó tajantemente que en este momento esté buscando sumar un nuevo integrante a su familia y contó cuál fue la razón: "No es verdad eso, no es verdad, no sé de dónde salió eso, pero no es verdad, eso no es cierto. Yo hasta yo me sorprendí".

La hija de Jenni Rivera, que falleció en un avionazo en el año 2012, explicó que ya se preparó en caso de que no pueda embarazarse de forma natural: "Ya de hecho ya hice todo eso de congelar los óvulos, eso ya lo hice a inicios de este año, así que eso ya está. Ahorita nomás es, por si no se puede natural, tenemos esa opción. Ahorita estamos bien, estamos todavía de luna de miel".

Chiquis Rivera perdió un bebé en junio pasado

A pesar de que desea convertirse en madre de forma tradicional, la 'Abeja Reina' no descartó recurrir a otros métodos para lograr su sueño de tener un bebé. "Sí por una razón u otra no se puede, pues agarró otro vientre, ya se pueden hacer esas cosas, yo estoy muy agradecida, para mí siempre ha sido como un plan B, se puede decir, me gustaría hacerlo naturalmente, pero pues dije: ‘ya, he estado tan enfocada en mis hermanos, en mi trabajo’, que dije: ‘pues, se me pasó el tiempo’, dije: '¡ay!, ¡Dios mío!, ¿y qué pasó?'", expresó la intérprete.

Al respecto de si es incómodo o molesto que le pregunten sobre sus deseos de convertirse en madre, la famosa aclaró: "A veces sí, como que he escuchado… me han preguntado: ‘¿te molesta que te pregunten eso?, porque es algo tan privado’, pero les digo, yo tuve, estuve, este, tenía el “Chiquis sin filtro”, ahí hablé de todo, soy, yo soy diferente, la verdad no me molestan ciertas cosas, así que para mí no, o sea, es algo que a mí me gusta compartir", manifestó.

Por último, la primogénita de la 'Diva de la Banda' confesó que no le gustaría que su primera hija lleve el nombre de la fallecida cantante. "Lo hemos platicado, lo hemos pensado mucho, todavía no sé si me encantaría, por supuesto que sí, pero también tengo que tomar en cuenta lo que él quiere, también la mamá de él, que también la quiero mucho, así que, pues a ver qué pasa, pero por supuesto que sí es un nombre hermoso", narró.

Fuente: Tribuna