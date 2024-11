Uzielito Mix confronta a 'Lapizito' por insultarlo; así reaccionó el hermano de 'Gomita'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una nueva polémica está azotando al mundo de la farándula mexicana y es que, en días recientes trascendieron las denuncias sociales de las exparejas de ‘Lapizito’, quienes han acusado al payaso de tener una actitud violenta en agravio a ellas. Entre la evidencia filtrada, se encuentra un video publicado por Ana Cisneros, en el que se puede escuchar al famoso gritarle y, de paso, insultar a Uzielito Mix.

En el video, de apenas unos segundos, se puede escuchar cómo el payasito comienza a lanzar improperios, mientras claramente menciona el nombre del productor musical, con quien trabajó en el año 2021 y con el que presumía una gran amistad: “Tiene un pin… Cartier a la ver… no soy Uzielito Mix a la ver… o sea no ma… yo soy un cab… yo no soy el pu… marrano, yo soy yo cab…”, se escucha decir al famoso.

Como era de esperarse, el video se filtró rápidamente a las redes sociales y no tardó en llegar a ojos de Uzielito Mix, quien no tuvo ningún temor al confrontar al hermano de ‘Gomita’ en sus historias de Instagram: “Te veo pronto mi niño y me sostienes lo que andas hablando por ahí”, se puede leer en la primera historia. En una segunda publicación temporal se puede apreciar que Alfredo Ordaz (nombre real de ‘Lapizito’) solía tener un comportamiento amable con el productor.

Uzielito le responde a 'Lapizito' por insultos

La tercera historia resultó ser mucho más reveladora que el resto, puesto en ella se aprecia que Uzielito le envió un mensaje Lapizito en el que lo confronta: “Namás que tu hipocresía no camina y cómo te digo, ojalá cuando me veas me sostengas lo que dijiste en el video eh? Mi perro”; sin embargo, Ordaz no se quedó con los brazos cruzados y no tardó en responderle al productor musical, de quien anteriormente era gran amigo.

Uzielito le responde a Lapizito por insultos

Resulta ser que ‘Lapizito’ negó todas las acusaciones y aseguró que explicaría todo en cuanto se pudieran ver de frente: “¿Qué rollo carnal? Yo no tengo nada malo qué decir de usted nunca. Sin problemas, un día lo miro para saber platicar de frente. Porque de mi parte nunca ha habido nada contigo rey”. Aparentemente, hasta ahí llegó la conversación, puesto Uzielito no compartió más al respecto.

