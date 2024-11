Adela Micha habla sobre la "venganza" y enciende todas las alarmas contra Maca Carriedo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como todos saben, hace varias semanas Maca Carriedo decidió continuar su vida laboral lejos de Adela Micha, lo que en primer lugar fue tomado por la prensa y la gente como una especie de traición para la conductora de La Saga, la realidad es que ambas periodistas se apresuraron a dejar en claro que mantienen una excelente relación, incluso la expresentadora de Big Brother expresó su apoyo a su excompañera informando en qué horario y dónde podría ser escuchada por su audiencia.

Sin embargo, como en cada separación de la farándula, no tardó en surgir información que apuntaría que la relación laboral entre ambas periodistas no terminó del todo bien, sino por el contrario, ambas harían alusión a una especie de venganza, sin que hasta el momento se sepa con exactitud a qué se refieren las celebridades. La primera en hablar del tema fue la propia Maca Carriedo, quien compartió un pensamiento a través de sus historias de Instagram.

Maca Carriedo lanzaría indirecta a Adela Micha

Resulta ser que Maca compartió una reflexión de Marco Aurelio, donde mencionaba: “La mejor venganza es ser diferente de quién te causó el daño”. Poco después, Adela Micha hizo mención del mismo tema de la venganza a través de su programa, donde comenta que ella no es “Jesús” como para perdonar y olvidar a quien le hizo daño. Dichas declaraciones, rápidamente encendieron las alarmas sobre que algo andaría mal con Carriedo.

“Venganza suena feo, mejor le llamo regresar el favor porque perdonar y olvidar, nombre, ni que fuera Jesús o tuviera Alzheimer”, declaró Micha.

Maca Carriedo no sería la primera en quedar en malos términos laborales con Adela Micha

Hace aproximadamente 1 año, Adela Micha se vio rodeada de un escándalo en el que una de sus colaboradoras la acusó de haberla expuesto a una invitada para que la humillara en pleno programa. Se trata de Maryfer Centeno, quien hace poco más de 12 meses mantenía una buena relación laboral con la periodista; sin embargo, todo llegó a su fin, cuando invitaron a Niurka Marcos a La Saga, en el que la periodista es titular.

En aquella ocasión, Adela no se encontraba en el foro, pero esto no impidió que la cubana se lanzara con todo en contra de Maryfer Centeno, a quien tildó de ser una farsante. Poco después de la acalorada discusión entre ambas mujeres, la grafóloga abandonó el show y acusó a Micha de haberla vendido con Niurka solo para levantar el rating de La Saga, la cual no habría alcanzado los niveles de audiencia deseados hasta ese momento.

