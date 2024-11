Al borde de la muerte: Intentan asesinar a tiros a famosa influencer; así se encuentra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida influencer mexicana, La Muñequita Diamante Rubí, desgraciadamente hace poco estuvo al borde de la muerte, debido a que un hombre armado comenzó una persecución en su contra después de que saliera del trabajo, y desde otro auto intentó asesinarla a tiros, causando una gran conmoción. Actualmente la celebridad se encuentra hospitalizada y así se encuentra su estado de salud.

La noche del pasado miércoles 6 de noviembre, la reconocida influencer y empresaria, a través de sus historias de Instagram, compartió un par de videos en la que se le podía ver recostada en una cama de hospital, revelando que un hombre armado trató de asesinarla, desde otro automóvil, mientras que ella iba manejando por las calles camino a su casa, tras haber terminado un día laboral en su oficina. El hombre logró huir.

Hasta el momento se desconoce las razones que podrían tener para tratar de acabar con su vida, pues la mujer de 53 años aparentemente no tiene negocios ilícitos. La Muñeca Diamante de Rubí, es una reconocida empresaria e influencer, que se hizo famosa por sus videos en TikTok y otras redes sociales, en las que presume su vida de lujos y sus invitaciones a importantes eventos de las marcas Chanel, Versace, Gucci y Louis Vuitton, de las cuales es embajadora.

La mujer compartió en su testimonio que un hombre desde una camioneta blanca la interceptó y le disparó en varias ocasiones esperando matarla, destacando que por fortuna logró salir prácticamente ilesa, y que ya se encuentra en el nosocomio siendo atendida por sus heridas, que no serían muy graves: "Una troca blanca, doble cabina blanca me empezó a cerrar el camino, se me echó encima y después me sacó una arma de un calibre grande para tirarme a matar", expresó.

Finalmente, señaló que ya puso una denuncia formal ante las autoridades correspondientes y ya se abrió una carpeta de investigación para descubrir quién fue su agresor, y por supuesto, los motivos que podría tener para quererla muerta. Al momento de la persecución y la huida, La Muñequita Diamante Rubí, que inspiró el corrido de Fernando Corona con su nombre, destacó que tanto su auto como el de su agresor fueron "perdida total", pues ambos chocaron y quedaron "inservibles".

