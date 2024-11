"Entrenen más": Koke Guerrero explota y confronta al equipo azul en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- La crisis por la que atraviesa el equipo azul en la presente temporada de Exatlón México, tiene a algunos de los competidores sumamente molestos, principalmente al tricampeón del programa, Koke Guerrero. Durante la emisión del miércoles 6 de noviembre de 2024, el sinaloense expresó su molestia en contra de sus compañeros debido a los malos resultados que vienen arrastrando en las últimas semanas.

Después de haber regresado del Duelo de los Enigmas, duelo que perdieron 10-7 ante los rojos, Koke aprovechó que sus compañeros estaban reunidos para externar su inconformidad y preocupación por esta situación. El deportista sinaloense le pidió a su grupo esforzarse al máximo al momento de correr los circuitos, inclusive señaló que siente mucha presión en las competencias, lo cual lo está empezando a mermar físicamente.

Me estoy sintiendo presionado al momento de los puntos, siempre salimos 9 - 7… Necesito que me hagan sentir cómodo. Yo sé que no estamos pidiendo puntos y que cada quien su ritmo, pero ya no es suficiente, necesito que crean que ustedes son capitanes y que si se enfrentan a Heliud, Pato, los van a zampar".