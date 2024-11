¿Eugenio Derbez, furioso? José Eduardo habla de ruptura familiar por defender a Victoria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los comentarios de Eugenio Derbez sobre el presunto alcoholismo de su ex, la actriz Victoria Ruffo, y que se lo heredó a su hijo en común, José Eduardo Derbez, recientemente el joven presentador confesó la verdad sobre si su padre está furioso y si existe una ruptura familiar con su familia paterna, después de que defendiera a su madre ante todos los medios de comunicación.

Fue hace un par de meses cuando el creador de La Familia P.Luche señaló que si José Eduardo era tan bebedor era por culpa de Ruffo: "Yo sé que él fuma porque siempre vio a su mamá fumar, el bebe porque vio a su mamá bebiendo", a lo que el presentador de Miembros Al Aire declaró que eso no era cierto, y a modo de broma señaló que a todos le gustan cosas diferentes, como a él que le gustaba embarazar mujeres: "Y tu te la pasaste embarazando mujeres y quién te dijo algo".

Por obvias razones comenzó a decirse que el esposo de Alessandra Rosaldo estaba molesto por estas declaraciones, por lo que ahora, el propio José Eduardo en una entrevista con Venga la Alegría ha desmentido eso, asegurando que tanto él como su padre se aman y a veces se llevan muy pesado: "Pues si lo cree, ya es cosa de él, pero yo nunca lo he ocultado. No, no, para nada (se enojó Eugenio), o sea, nos llevamos bien, de repente pesadito, pero el amor está y el cariño está".

Ante esto, José Eduardo aseguró al matutino de TV Azteca que aunque muchos creen que es alcohólico y se la pasa de fiesta en fiesta, mencionó que no era así, y en especial ahora que estaba enfocado en su hija, Tessa González, y su pareja, Paola Dalay, destacando que ha cambiado muchas cosas para el bien de su pequeña: "A veces la gente también que vivo en fiesta, pero no, o sea, sí me gusta pero tampoco tanto, y con una hija es complicadito y me tiene babeando, entonces, la verdad estoy muy feliz con mi hija".

Finalmente, el reconocido expresentador del programa Hoy destacó que no sabía si en un futuro le darían un hermanito o hermana a la pequeña Tessa, dado a que hacía un par de años que él se negaba a tener hijos, pero todo eso cambió y ahora está muy feliz de tener a su primogénita: "No sé, porque ya hubo una vez que dije no va a haber hijos, pero mira, entonces, pues ahí vemos. No sé, yo creo que es muy prematuro saber eso, pero yo la haré reír".

Fuente: Tribuna del Yaqui