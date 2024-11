Galilea Montijo llega en estado inconveniente a Televisa; se "cruzó" con cervezas y pastillas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora tapatía Galilea Montijo nuevamente se encuentra metida en una fuerte controversia debido a que en horas recientes confesó que llegó borracha a Televisa y pese a su estado, se presentó a trabajar en un programa en vivo. La también actriz y empresaria explicó que cometió el error de combinar un medicamento con alcohol y esto provocó que terminara en estado inconveniente.

Fue a través del reciente capítulo del programa Netas Divinas que la presentadora de 51 años se confesó con sus compañeras y público, lo que dejó en shock a todos. La primera en revelar que alguna vez llegó a trabajar borracha fue Daniela Magún, explicando que se subió al escenario con unas copas de más: "Yo he hecho dos conciertos en mi vida ebria... los disfruté mucho pero está cañón... sí se notaba", dijo la integrante de Kabah.

Ay, cállate", respondió Galilea.

Posteriormente, 'La Gali' reconoció que a ella también le pasó alguna vez pero no dio detalles al respecto, por lo que se desconoce si fue en el programa Hoy o en otro proyecto. Sin embargo, hay que recordar que el pasado 2023 la conductora fue muy criticada porque presuntamente apareció ebria en una transmisión en vivo del reality La Casa de los Famosos México.

Sobre esta experiencia, Montijo dijo que apareció en estado inconveniente porque bebió alcohol al mismo tiempo que tomaba unas pastillas para la depresión: "A mí me pasó que se me cruzó... por güey", dijo y dudó en continuar su relato: "Se me cruzó unos medicamentos nuevos que tenía, antidepresivos... ahí con una cervecita, porque no me di cuenta cómo fue, yo no me di cuenta, según yo estaba perfecta".

Finalmente, Galilea se negó a dar más detalles y recomendó al público no actuar como ella: "Estaba en vivo... no lo vuelvo a repetir". Por otra parte, más adelante la tapatía cambió de tema y recordó a sus exnovios, ventilando que se arrepiente de haber salido con más de uno de ellos. Cuando le preguntaron errores de su vida que cambiaría, Montijo dijo: "Exparejas ¿no? han sido errores y adelante con las imágenes, una expareja sí".

La exnovia del Doctor Krasovsky y Cuauhtémoc Blanco mencionó que actualmente mejoró mucho en cuanto a la elección de hombres, en referencia a su actual pareja, el modelo Isaac Moreno, por quien despierta envidia entre sus colegas: "Yo tengo un rango de saber desde lo peor, hasta lo más guapo, yo sí puedo diferenciar", explicó la presentadora tapatía.

Galilea Montijo y su actual novio, Isaac Moreno

