Golpe a TV Azteca: Tras 30 años en Televisa, actor se vuelve mujer y aparece irreconocible a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, que ha trabajado durante más de tres décadas en Televisa pero que también ya realizó su debut en TV Azteca, dejó boquiabiertos a los televidentes debido a que este jueves 7 de noviembre apareció luciendo irreconocible en el programa Hoy. Resulta que el también comediante se volvió mujer para su nuevo proyecto y por poco sus fans no lo reconocen.

Se trata de Arath de la Torre, cuya carrera resurgió semanas atrás gracias a su destacada participación en el reality La Casa de los Famosos México. Sin embargo, su fama comenzó en la década de los 90's tras estudiar en el CEA y haber comenzado a participar en melodramas como Caminos cruzados, Soñadoras, Amigas y rivales, Alegrijes y Rebujos, Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita, Caer en tentación y Mi marido tiene más familia.

Durante algún tiempo se especuló que el originario de Cancún, Quintana Roo, ya no contaba con contrato de exclusividad debido a que apareció en la empresa del Ajusco a través de una entrevista con 'El Capi' Pérez en La Resolana. Sin embargo, este rumor quedó en el pasado debido a que ahora se sabe que Arath es de los pocos famosos que son exclusivos de Televisa, al igual que varios de sus compañeros del Team Mar.

Arath de la Torre hizo su debut en 'La Resolana'

Arath de la Torre se vuelve mujer

Durante la reciente transmisión del programa Hoy, la producción transmitió una entrevista exclusiva con De la Torre donde presumió su impactante transformación para protagonizar la obra Señora Presidenta, que durante años fue un éxito con el fallecido Gonzalo Vega. El intérprete se mostró muy emocionado tras aparecer usando tacones, vestido, maquillaje y una peluca rubia, que lo hacen parecer otra persona.

Muy contento la verdad, tengo un gran elenco, trabajar con Mario Bezares ha sido maravilloso, entonces ya estamos casi listos".

El esposo de la sonorense Susy Lu compartió que ha sido todo un reto meterse en la piel del personaje: "Es una maravillosa caracterización, es la primera vez que me enfrento a esto, llevo media hora con tacones y ya me duelen los pies, la botarga ya me incomoda, pero tengo que empezar a hacer todos los elementos míos". En tanto que la esposa de Arath y sus compañeras Violeta Isfel y Brenda Bezares aplaudieron su gran desempeño.

El trabajo que está haciendo los va a impactar".

"Ver a Arath en esta versión es impresionante", agregó Violeta. El estreno de esta nueva puesta en escena llegará a los teatros de la CDMX el próximo 22 de noviembre y luego el productor Alejandro Gou planea llevar a su elenco a una gira por la República Mexicana.

