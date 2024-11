Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Ángela Aguilar; la tacharía de ‘nepo baby’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, la revista Glamour nombró a Ángela Aguilar como La Mujer del Año, en la categoría Regional Music Award, la realidad es que muchas personas (sino es que miles) se encuentran en desacuerdo con la elección de la mencionada editorial e incluso es bien sabido que se armó una petición en Change.org con la finalidad de solicitar a la empresa que se retracte y elija a otra fémina para la misma categoría.

Y es que, como bien reza la petición, hay gente que considera que Ángela no cuenta con los valores necesarios como para ser clasificada como una ‘mujer del año’. Tal es la situación que, cuando salió a la luz esta situación, la propia hija menor de Pepe Aguilar declaró que no se sentía merecedora de dicho premio, puesto considera que aún se encuentra descifrando qué tipo de fémina quiere ser, dado a que aún tiene 21 años y se encuentra en la transición de adolescente a joven adulto.

Por otro lado, la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ mencionó en su entrevista para la revista Glamour que ha tenido que pasar por algunos desafíos a lo largo de su carrera, como es el hecho de separar su voz de lo que es el apellido familiar, lo que le ha permitido experimentar con su propio estilo, más allá de lo ya marcado por los lineamientos dejados por sus abuelos: “Creo que el mayor desafío ha sido encontrar mi propia voz en medio de un apellido que lo predomina todo”.

Gustavo Adolfo Infante se lanza a la yugular de Ángela Aguilar

La cantante declaró que, durante su carrera, ha tenido que tomar decisiones que, quizás, no sean del agrado de la dinastía: “Ha sido difícil descubrir mi estilo y aceptar lo que a mí me gusta puede no ser exactamente lo que mi familia ya ha hecho”; sin embargo, quien no está del todo de acuerdo con las declaraciones de la intérprete de Dime cómo quieres y Abrázame es el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien durante su programa en Imagen TV, De Primera Mano, la contradijo.

Y es que, desde la perspectiva de Gustavo, Ángela se estaría poniendo en un papel que no corresponde, dejándola en la posición de una ‘nepo baby’, al haber sido guiada de la mano de su padre en todo momento para poder brillar a lo largo de su carrera: “No creo que haya muchas exponentes del regional mexicano. Ahora, Ángela Aguilar en la entrevista se azota: ‘lo he tenido que pasar’, pues ha tenido el camino acolchonadito. O sea, con una gira, con un papá como Pepe Aguilar que le enseñó a cantar, la subía al caballo, fue rica desde chiquita entonces… ¿cuáles penurias ha pasado?”, indicó el periodista.

