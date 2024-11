Larisa Mendizabl llora al escuchar "perturbador" audio de Rodrigo Cachero a Augusto Bravo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de todo su infierno al enterarse de la traición más grande de su vida, Larisa Mendizabal, revive todo y conoce nuevos detalles de la situación, por lo cual no pudo evitar llorar devastada, especialmente cuando escuchó el "perturbador" audio que su expareja y padre de su único hijo, el actor y productor, Rodrigo Cachero, al que en ese momento era su pareja, Augusto Bravo, tras descubrir la infidelidad con Adianez Hernández, que en ese momento era la esposa del histrión, exigiendo que ambos digan la verdad.

La actriz de Televisa en todo momento se ha mostrado distante de los medios de comunicación y mantenido el silencio sobre la situación, siendo la primera vez en hablar de esto con Venga la Alegría, en la que confirmó que Rodrigo descubrió todo: "A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me estuvo siendo infiel con Adianez Hernández. Me tuvo que confesar porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando". Confesó que entró en depresión porque todo fue muy fuerte por las personas involucradas, y por ello prefería no tocar más el tema y centrarse en su nuevo inicio.

Ahora, Mendizabal brindó una entrevista en El Mitangrit de Horacio, en el que nuevamente se tocó el tema y ella accedió a hablar, reconociendo lo doloroso del proceso, tanto para enterarse como el de sanación con la situación tan dolorosa que vivió. Durante esta entrevista, le mostraron a la actriz el audio con el que Cachero confronta a Augusto tras descubrir todo, escuchando por primera vez que le dijo que descubrió todo porque empezó a desconfiar y contrató "al tipo más caro" para que investigara y como le exigió que diera la cara.

En el audio que ha sido tachado de perturbador, se puede escuchar como el productor está devastado y le dice que no podía crreer que fuera él, como explica que sí le tenía cariño y como se lamentaba con groserías descubrir esa doble traición que destruía a todas sus personas más amadas: "Para culer..., cab.., lo que estás haciendo, pend... Estoy aquí con tu novia ya le dije todo lo que pienso y lo que siento. Desde hace semanas obviamente desconfié de ella, y oh sorpresa la verdad no pensé que fueras tú, wey, no mam...".

Finalmente, le dice que tenga la decencia de no creer que se irá a vivir a su casa con sus hijos y que le dé él mismo la noticia a Larisa, momento en el que ella comienza a desmoronarse, escuchando como este le advierte que será mejor si se sincera él, o tendrá que mostrarle pruebas como captura de pantallas y fotografías. Como era de esperarse, Mendizabal se mostró impactada por todo esto, destacando que conocía que había tal audio, más nunca lo había escuchado y ahora le hacía sentir fatal el escuchar así al padre de su hijo.

