Las relaciones más polémicas de Christian Nodal: Antes de Belinda y después de Cazzu

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano, Christian Nodal, de nueva cuenta está en el ‘ojo del huracán’, donde está recibiendo múltiples críticas negativas. Sin embargo, esta vez, no se debe a un nuevo éxito musical, proyecto o a sus curiosos tatuajes; la prensa lo tiene en la mira por su relación con Ángela Aguilar, el cual, según se dice, habría comenzado mientras aún estaba con la artista Cazzu, madre de su hija Inti. ¡Escándalo!

Aunque Nodal no dudó en defender a su ahora esposa y aseguró que Ángela Aguilar nunca fue su 'amante', seguidores de Cazzu y el público en general han pedido su ‘cancelación’ e incluso buscan sabotear tanto la carrera del sonorense como la de la hija de Pepe Aguilar. En medio de este escándalo, te recordamos las relaciones más polémicas del cantante de No te contaron mal, quien parece ser, no ha tenido éxito en estos temas. ¡Sigue leyendo!

Historial de las relaciones de Christian Nodal: Las más polémicas

Luisa Fernanda Macías. Fue el primer amor de Nodal antes de que este alcanzara la fama. Aunque esta relación se mantuvo en privado, Macías reveló en redes sociales que fue su novia y asegura haber inspirado el éxito Te Fallé .

Fue el primer amor de Nodal antes de que este alcanzara la fama. Aunque esta relación se mantuvo en privado, Macías reveló en redes sociales que fue su novia y asegura haber inspirado el éxito . Estibaliz Badiola . En 2017, ella y el sonorense iniciaron una relación. La joven pareja compartía el sueño de triunfar en la música, pero su romance no prosperó; ambos decidieron tomar caminos diferentes.

. En 2017, ella y el sonorense iniciaron una relación. La joven pareja compartía el sueño de triunfar en la música, pero su romance no prosperó; ambos decidieron tomar caminos diferentes. María Fernanda Guzmán . El cantante de regional mexicano se enamoró de María Fernanda Guzmán, hija del famoso exfutbolista Daniel “Travieso” Guzmán , en 2019. Aunque este romance fue menos mediático, el artista presumió varios momentos en sus redes sociales.

. El cantante de regional mexicano se enamoró de María Fernanda Guzmán, hija del famoso , en 2019. Aunque este romance fue menos mediático, el artista presumió varios momentos en sus redes sociales. Belinda . La relación más mediática y una de las más polémicas de Nodal. Los cantantes se conocieron en 2020, mientras eran jueces de La Voz , y aunque rápidamente se enamoraron y comprometieron, para febrero de 2022 la pareja anunció su ruptura. Esta separación generó controversia, ya que se señaló a la exactriz de Televisa como ‘La Mala’ de la relación: presuntamente, estuvo por interés con el cantante. No obstante, tiempo después la sociedad señalaría que el cantante de Carborca habría sido el problema.

. La relación más mediática y una de las más polémicas de Nodal. Los cantantes se conocieron en 2020, mientras eran jueces de , y aunque rápidamente se y comprometieron, para febrero de la pareja anunció su ruptura. Esta separación generó controversia, ya que se señaló a la exactriz de como ‘La Mala’ de la relación: presuntamente, estuvo por interés con el cantante. No obstante, tiempo después la sociedad señalaría que el cantante de Carborca habría sido el problema. Cazzu. Tras su ruptura con Belinda, Nodal encontró el amor en la rapera argentina. La relación tomó por sorpresa a muchos, ya que ambos incluso decidieron colaborar en lo musical. En este Nodal . En septiembre de 2023, Cazzu y Nodal dieron la bienvenida a su hija, Inti. Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin en mayo de 2024.

Ángela Aguilar. La actual historia de Nodal, a quien la prensa ha llamado 'la pareja escándalo', ya que a meses de su boda se reveló que, probablemente, estuvieron juntos desde antes de terminar con Cazzu. Aún no se sabe cómo terminará este romance, sin embargo, ya tienen el rechazo del público, quienes lanzan constantes críticas contra la hija de Pepe Aguilar y el sonorense.

