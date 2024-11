Laura Zapata explota contra México; pide abran los ojos con la tragedia de Claudia Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Laura Zapata, volvió a demostrar que no está a favor de Morena y sus movimientos en la Constitución Mexicana, por lo que explotó contra México y sus habitantes, pidiendo a todos los que la apoyaron que abran los ojos con lo que están haciendo y una vez más tachó de una tragedia lo que sucede con lo que hace la actual presidenta del país, Claudia Sheinbaum.

Oficialmente, se hizo del conocimiento público que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el fallo para que se desestimaron las impugnaciones contra la Reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Como era de esperarse, la villana de novelas de Televisa se alzó en contra de esto, pues desde un comienzo ha estado en contra de que Morena esté en el poder del país y por supuesto, de la mencionada reforma.

La villana de melodramas como María la del Barrio dejó muy en claro que le molestaba que aún haya personas que sigan con los ojos cerrados y crean que en verdad la nueva reforma que entrará en proceso para el próximo año 2025 es ganar para los mexicanos: "'¡GANAMOS!, ¡GANAMOS!, ¡Pónganse Vitacilina!' Dice la chairiza emocionados al borde del éxtasis porque la Reforma Judicial seguirá. ¿Qué ganaron? Ustedes no ganaron absolutamente NADA".

Tras esto, afirmó que nada era lo que parecía, que estaban celebrando para que se le quiten todos los derechos que tienen, pues un solo poder lo tendrá todo y no habrá manera de defender lo que es suyo, asegurando que Lenia Batres o Yasmín Esquivel, no van a defender al pueblo mexicano: "Quién ganó fue la venganza, el rencor y el resentimiento de un hombre enfermo de odio junto con su cómplice. -¿ Acaso viven en otro país?- ¿Acaso son inmunes a los abusos que pueda cometer el gobierno? -¿Quién los va a defender ahora? No, no ganaron NADA. Perdimos TODAS y TODOS".

Finalmente, la hermana de Thalía mencionó que todos los que apoyaron esta situación y los que votaron por Morena solamente habían invitado al diablo a su nación y le estaban quitando la democracia, dándole un acceso total a la dictadura y cuando se den cuenta será muy tarde: "Invitaron a cenar al diablo y ahora que ya llegó, prepárense porque se va a quedar con todo. Adiós separación de poderes. Adiós estado de Derecho. Adiós democracia. Bienvenida próxima DICTADURA. Todo lo que es bueno para la 4T es malo para México".

Fuente: Tribuna del Yaqui