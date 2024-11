Lista para morir: Actriz de Televisa entró a cirugía de urgencia; casi acaba en silla de ruedas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida primera actriz Diana Bracho, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria en las novelas, de nueva cuenta encendió las alarmas de todos sus seguidores y fans debido a que recientemente enfrentó un serio problema de salud que por poco la hace terminar en silla de ruedas para siempre. A través de una entrevista con diversos medios, la famosa villana contó detalles de la operación que le cambió la vida.

La artista mexicana, que ha formado parte de los melodramas Mi primer amor, Capricho, Retrato de familia, Cadenas de amargura y Fuego en la sangre, declaró hace algunos meses estar preparada para el día de su muerte. Diana compartió que ya pagó todo lo necesario para su funeral y dejó claro a su familia cómo quiere que se realice su despedida, así como que ya firmó su voluntad anticipada.

Pese a que había gozado de buena salud en los últimos años, hace poco la actriz de 79 años se enfrentó a una difícil situación ya que por poco quedaba inválida. Ahora que está de regreso en Televisa con la telenovela Regalo de Amor, Bracho se encontró con varios reporteros que la cuestionaron sobre porqué había tenido dificultades para bajar unas escaleras durante la presentación del proyecto.

La intérprete compartió que había tenido un problema en las cervicales y que incluso entró de urgencia al quirófano: "Cuando el doctor me vio me dijo: 'Usted tiene un problema de cervicales. Es operación sí o sí, si no se opera, se va a quedar inválida'". Y pese al riesgo que significaba esta operación, Diana decidió someterse a la misma y ahora se encuentra en franca recuperación: "Una operación muy riesgosa, muy difícil".

Durante la recuperación ya hice una obra de teatro fantástica, ‘Madres e hijos’ que fue un proyecto hermosísimo", agregó.

La primera actriz confesó ser muy disciplinada con todas las recomendaciones que le dieron tras la cirugía: "(Sigo en) rehabilitación, terapias cuatro días a la semana, ejercicios todos los días. Me despierto y luego luego a mis ejercicios", compartió ante las cámaras del programa Ventaneando.

