Lola Cortés se le va a la yugular a Mario Bezares; asegura "es una vergüenza" su éxito

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida actriz y bailarina, Lola Cortés, brindó una entrevista en la que dejó muy en claro la molestia que siente por el hecho de que Mario Bezares esté teniendo una oportunidad en el teatro, por lo cual se le fue a la yugular sin ningún tipo de piedad, asegurando que en su opinión "es una vergüenza" el éxito que está teniendo con el anuncio de este proyecto teatral. Afirma que sus predecesores eran los mejores.

A un mes de haber salido de La Casa de los Famosos México como el único ganador de los cuatro millones de pesos del premio, Bezares también ha tenido mucho éxito con el pueblo mexicano, y los proyectos en los que se encuentra prevista su presencia. Uno de estos proyectos es con la puesta en escena tan reconocida, La Señora Presidenta, donde él va a interpretar al personaje del secretario de la mandataria del país.

La obra cómica en el pasado ya fue realizada y fue todo un éxito con grandes personajes de la comedia y del mundo de la actuación mexicana, el fallecido actor y productor, Gonzalo Vega, al igual que el comediante también finado, Héctor Suárez, dejando un estándar bastante alto sobre lo que se puede esperar de dicha obra de teatro. La hija de Gonzalo, Marimar Vega, mostró su profundo descontento a que se vuelva a realizar la obra, pero no entró en detalles.

Y ahora, tras varios días de que Vega señalara que no deseaba saber nada sobre la obra bajo la producción de Alejandro Gou, recientemente la 'Juez de Hierro' de La Academia salió en su apoyo, destacando que para ella también es impensable el que hayan tenido la osadía de haber hecho nuevamente el lanzamiento de la exitosa puesta en escena, y que encima de ello, hayan puesto a Mario en dicho personaje.

La exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy se fue específicamente en contra de Mario, señalando que consideraba una vergüenza el que el presentador regiomontano ocupe dicho papel en la obra, asegurando que ama a su familia, y a él, pero eso no quita que esté en desacuerdo con la decisión: "Es una falta de respeto cuando el señor don Gonzalo Vega hizo lo que hizo con esa obra y después Héctor Suárez. Es una vergüenza, es una falta de respeto, a mí me molesta mucho y amo a Mario, amo a su familia, pero me molesta mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui