María Sorté se confiesa angustiada por el peligroso trabajo de su hijo, Omar García Harfuch

Ciudad de México.- María Sorté es reconocida por su basta trayectoria en las telenovelas mexicanas donde se ha ganado de un gran renombre por participar en producciones como Diseñando tu amor, Que te perdone Dios, Más allá del puente, DKDA, Mar de amor, De Frente Al Sol, entre muchas otras obras, las cuales han sido transmitidas a través de la señal de Las Estrellas, en Televisa; sin embargo, además de ser una destacada histrionista también es madre.

Como muchos sabrán, Sorté es progenitora de Omar García Harfuch, quien es el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC), es decir, ocupa uno de los puestos de mayor importancia y más peligrosos debido al contexto de grave violencia que se vive día con día en el país. Debido a ello, María reveló durante una entrevista para Maxine Woodside que vive en una angustia constante por el bienestar de su vástago.

María Sorté declaró que vive una angustia constante por su hijo

La estrella de televisión reveló que siempre está “nerviosa”, por lo que su mayor consuelo es pedirle a Dios porque siempre cuide de su hijo y lo acompañe en el camino que decidió emprender, el cual es hoy día uno de los más complejos de realizar debido a que, el crimen organizado ha demostrado que no teme arrebatarle la vida a cualquier persona, sin importar su estatus o el cargo que desempeñe a nivel de Gobierno.

“Desde que Omar decidió ser policía, estoy nerviosa siempre, pero ¿sabes una cosa?, siempre pidiéndole a Dios que lo cuide, que mande ángeles a su alrededor, porque si no, no podría vivir, no podría vivir con eso tan difícil que tiene, o sea, es muy difícil, por supuesto que sí.”

Por otro lado, Sorté declaró que su trabajo la ha ayudado mucho a sobrellevar la situación, un ejemplo de ello fue su participación en la novela La Señora García: “Cuando estoy trabajando de alguna manera me distraigo más, o sea, no lo muelo tanto hablándole a cada hora… ‘¿estás bien?’, ‘¿estás bien?’, ¿cómo estás?, pero es la preocupación que tenemos siempre por los hijos, pero como siempre lo he dicho en las entrevistas, o sea, a ustedes que tienen hijos, solamente decir: ‘Dios mío, protégelos, guárdalos, bendícelos y cuídalos’, y solamente, porque no podemos hacer nada”.

Finalmente, Maxine Woodside no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a María Sorté sobre lo qué piensa acerca de que varias mujeres del país la consideren su suegra, debido a que su hijo es tenido como uno de los funcionarios más apuestos de la República Mexicana: “No, no me molesta en absoluto, al contrario, me da mucha risa, y te decía: ‘¿quién que quiera a tus hijos, no vas a querer?”, concluyó la famosa.

