Murió tras sobredosis: Adicciones matan a galán de Televisa y TV Azteca confirma la peor noticia

Ciudad de México.- Dan triste noticia en Ventaneando luego de la muerte de un polémico galán de telenovelas, quien trabajó tanto en Televisa como en TV Azteca. Se trata de Andrés García, quien tras años de luchar por su salud falleció el pasado 4 de abril del 2023 a sus 81 años. El actor murió a causa de un shock hipovolémico, sin embargo, su cuerpo se fue debilitando poco a poco debido a años de adicciones, las cuales le terminaron cobrando su vida. Incluso, antes de fallecer, tuvo que ser desintoxicado a causa de una sobredosis de cocaína.

El protagonista de películas como Pedro Navajas y melodramas como El privilegio de amar, Dos Hogares y Mujeres Engañadas, perdió la vida luego de que le diagnosticaran una dura enfermedad: cirrosis hepática. Sus últimos días los pasó postrado en su cama y visiblemente más delgado. Pese a que llevaba ya varios años de su última esposa, Margarita Portillo, fue ella quien lo cuidó hasta el último día. Por ese motivo, fue ella quien tomó la decisión de frenar la bioserie que una amiga del intérprete preparaba.

Andrés García (QEPD)

La productora Yolanda Garza, quien fuera gran amiga de Andrés García y de su viuda y quería plasmar su vida en una bioserie incluso desde antes de su fallecimiento, al parecer no lo hará porque Margarita no está de acuerdo. Yolanda declaró para el programa de Pati Chapoy que todo se debe a diferencias con la viuda del histrión, después de que ella arremetiera contra ella llamándola "mentirosa" e "inventada", asegurando que se estaba aprovechando de la familia para hacer la bioserie.

Andrés García en sus últimos días

"Ahora sí caprichito de nadie, esa definitivamente no se hace", dijo Garza sobre la bioserie. Sobre el conflicto que tiene con Margarita, mencionó: "Yo no he acabado con ella para nada, ella se puso a dar unas declaraciones y lo único que me di cuenta es que nunca me quiso por la manera en la que se expresó de mí. Era para que me hubiera dicho 'oye Yola pasó esto, por qué dijiste esto o lo otro' tenemos la confianza entonces mira yo ya dejé eso por la paz, hola y adiós y tan tan", señaló.

Tras preguntarle si pensaría en reconciliarse por la amistad que tuvo con el actor, la productora fue contundente y dijo: "Tengo mucho trabajo para estar con gente sin quehacer... la verdad no. Yo cumplí con él hasta el último momento de estar a su lado". Finalmente, sobre la presunta violencia de Leonardo García a su novia y su posterior ingreso a rehabilitación, comentó: "Yo con Leonardo no tengo ninguna amistad pero qué bueno que hicieron eso por él".

Fuente: Tribuna