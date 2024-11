¿Murió Yolanda Andrade? Tras dejar testamento, anuncian dura noticia en vivo y estremecen a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras estar al borde de la muerte, Yolanda Andrade paraliza a Televisa al revelar una dura enfermedad. Luego de que se reportara su muerte, de que padeciera depresión y hasta dejara listo su testamento al pensar que le quedaba poco de vida, afortunadamente la conductora actualmente se encuentra mejor de salud, sin embargo, se no fue el caso hace algunas décadas, pues Yolanda dejó a todos en shock al revelar en pleno programa en vivo que hubo un trabajo en el que su salud decayó por una impactante razón.

Como se recordará, la presentadora de 52 años ha enfrentado duros problemas de salud desde el año pasado, incluso estuvo a punto de morir. Y es que Yolanda diagnosticada con un aneurisma cerebral que casi acaba con su vida, dejándola con varias secuelas que hasta hoy sigue superando, convirtiéndose en un ejemplo para muchos. Y aunque seguro todos la recuerdan por su papel como conductora en otros programas como Netas Divinas y Las hijas de la madre tierra, Andrade también fue actriz.

La sinaloense fue protagonista en varias telenovelas de Televisa como Las secretas intenciones y Buscando el paraíso. Y aunque destacó en los melodramas, Andrade reveló en el programa que conduce junto a Montserrat Oliver, Montse & Joe, que en una ocasión en particular un personaje la afectó tanto que le provocó una fuerte enfermedad, misma que la dejó al borde del hospital. Mientras discutían con una experta en el programa sobre el poder de las palabras negativas o positivas en el bienestar, Yolanda confesó que los personajes la enfermaban.

La conductora mencionó que no lograba comprender el carácter y personalidad de su personaje en un proyecto en especial, Retrato de Familia: "Yo sí me afecté... hay una novela que se llama Retrato de Familia que está en el Canal TlNovelas que yo siempre estaba enojada. Y me enfermé del estómago, se me paró el colon", reveló, dejando en shock a todos. Como se recordará, Retrato de familia fue una telenovela estrenada en 1995 en la cual Yolanda tuvo su primer papel como villana junto a Alfredo Adame, Helena Rojo y Diana Bracho.

La experta reveló que es común que actores experimenten este tipo de malestares, ya que encarnan al personaje durante tanto tiempo, que pueden llegar a sentir las emociones den la ficción en la vida real. Por su parte, la invitada del día, la actriz Eugenia Cauduro, contó que ella hace todo un ritual para despedirse de sus personajes, marcando una línea entre ser Eugenia y dar vida a un personaje que no es real.

