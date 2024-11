Paola Rojas decepciona con noticiero; no alcanzó el impacto esperado por Imagen TV

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paola Rojas dejó Netas Divinas para integrarse como conductora en el espacio informativo De Pisa y Corre. Parece que la suerte no está de su lado, pues se rumora que su desempeño en Imagen Televisión ha dejado mucho que desear. Se esperaba que la llegada de la famosa repercutiera de manera positiva en la cantidad de audiencia que sintonizara el programa, no obstante, esto no sucedió.

Cuando acudió como invitada al matutino Sale el Sol para anunciar su nuevo proyecto, Joanna Vega Biestro afirmó que su presencia se vio reflejada en el rating. "Te voy a decir una cosa, el día que estuvo Paola nos fue increíble", dijo en el podcast de YouTube titulado Dulce y Picosito. Esta declaración generó altas expectativas sobre, bajo la premisa de que estaban garantizados excelentes cifras.

Este 'boom' se nutrió aún más cuando Vega Biestro resaltó las cualidades de su compañera, sobre quien dijo que era la persona ideal para conectar con el público. "Es muy cálida y se sabe rodear de gente que además le permite tener muy buena química", comentó. Por desgracia, todos estos halagos y promesas quedaron en el olvido, ya que el programa no ha logrado superar a los espacios informativos de la competencia que se transmiten a la misma hora, según confirmó la periodista Flor Rubio.

De acuerdo con la colaboradora de Venga la Alegría, sus bajos resultados se deben a que el equipo con el que está trabajando es totalmente nuevo, pues Nacho Lozano, antiguo encargado de llevar De Pisa y Corre, se llevó a gran parte de sus integrantes al noticiero nocturno, conducido anteriormente por Ciro Gómez Leyva. "A Paola la dejaron sola y ella está formando su propio equipo". Sin embargo, la esperanza de que pronto despegue no se ha apagado. Flor Rubio considera que Rojas necesita un poco más de tiempo para acoplarse e impulsar al resto de trabajadores.

Paola Rojas viene de una mala temporada, pues hace unas semanas fue 'cancelada' al ser acusada de apropiación cultural. El caos se desató cuando anunció una marca de mezcal: ‘Mixes by Pao’. Esto causó malestar en los pueblos originarios de dicha cultura. Incluso el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, advirtió que se adoptarían medidas legales.

Fuente: Tribuna Sonora