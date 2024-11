¿Se casó con Yolanda Andrade? 'El Güero' Castro habla de la 'boda' con Verónica Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido productor de melodramas, José Alberto 'El Güero' Castro, durante la presentación de su próximo proyecto, brindó una entrevista para varios medios de comunicación, como el programa Hoy, en el cual hizo una inesperada confesión sobre lo que piensa de la supuesta boda entre Verónica Castro, su hermana, y la polémica presentadora, Yolanda Andrade, ¿acaso confirma que sí se casaron?

Durante una entrevista con Maxine Woodside, el intérprete de temas como No Podrás, declaró que esperaba que Andrade no solo diera declaraciones vagas de su boda con su madre, sino que exhibiera las pruebas para demostrarlo, ya que solo así, no le interesa saber nada más: "Y no solamente que en una fiesta pasaron cosas o algo así. Me parece que tendría que ser más convincente todo. Tendría que haber chats, tendría que haber audios, tendría que haber fotos, tendría que haber fechas".

Ante esto, el productor de melodramas en Televisa no pudo evitar las preguntas sobre las recientes declaraciones que brindó su sobrino Cristian en torno a lo dicho hace algunos años por Yolanda Andrade sobre su presunta boda con Verónica. Durante la presentación de la telenovela Las Hijas de la Señora García, el integrante de la familia Castro reaccionó al reto público que lanzó el cantante de No Podrás a la reconocida conductora de Montse y Joe, para comprobar que su versión sobre el matrimonio con su madre es verdadera.

El padre de Sofía Castro mencionó que él no sabe nada pues "No vi el programa, y pues no sé, o sea…, a ver, yo creo que hacer eco de cosas tan tontas, no tiene sentido, no tengo ningún comentario al respecto. Cristian ya ven que es muy abierto en sus formas, lo respeto, y bueno, de lo demás no sé". Por otra parte, el creador de melodramas mexicanos se dijo preparado para entregar en el altar este fin de semana a su primogénita, quien se casará por la iglesia con el empresario hotelero Pablo Bernot.

Ya estoy listo, estoy muy contento, echándole ganas, porque desgraciadamente sigo lastimado de la columna, ando con fajita por una hernia lumbar", manifestó 'El Güero'.

Finalmente, José Alberto expuso que, aunque por el momento no lo espera, se sentirá feliz cuando su hija mayor, fruto de su romance con Angélica Rivera, lo convierta en abuelo: "Pues mira, no es una exigencia, más bien es cuando ellos lo piensen y cuando ellos crean que están listos para tener familia, yo creo que ahorita van a poderse disfrutar varios años como pareja, como matrimonio, y bueno, cuando llegue, qué bueno que llegue, ¿si me va a gustar ser abuelo?, sí me va a encantar".

Fuente: Tribuna del Yaqui