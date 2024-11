Sin tapujos, Gala Montes habla de su experiencia dentro de 'LCDLFM' ¿y de Adrián Marcelo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gala Montes es una de las artistas que ganó mayor notoriedad durante esta última temporada de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) 2, debido a que contó que tenía depresión diagnosticada, así como también reveló que tenía trastornos alimenticios y se defendió de los supuestos ataques del creador de contenido Adrián Marcelo, lo que provocó que mucha gente en la audiencia se identificara con ella.

Si bien, Gala no ganó la competencia, sí recibió gran notoriedad, lo que le brindó diversos proyectos una vez que salió del concurso. Ahora que la actriz de El Señor de los Cielos ha salido de la competencia como una de las finalistas, está lista para hablar a fondo de su experiencia y es que, aunque muchos podrían considerar que se trató de algo negativo (por las discusiones que sostuvo con el influencer regiomontano), la realidad es que se trata de todo lo contrario.

Gala Montes se convirtió en todo un icono dentro de LCDLFM, pese a sus constantes conflictos con Adrián Marcelo

Según lo dicho por Gala para la revista Open, su estadía en LCDLFM resultó más bien en algo positivo, puesto llegó en un momento en el que realmente necesitaba un cambio: “Para mí fue como un regalo de la vida entrar a ese reality lo necesitaba mucho, necesitaba desconectarme y necesitaba enfocarme en algo que me motivara, que me diera vida y como también en los papeles que hago. Puedo decir que este proyecto me dio vida”, señaló la famosa.

Por otro lado, Gala contó cómo ha sido atravesar el trastorno depresivo que sufre, destacando que la terapia ha sido su mejor compañera en este proceso: “Me salvó la vida. La verdad es que es el dinero mejor invertido en mi vida. Me ha ayudado mucho a conocer a mí misma, a conocer por qué tengo ciertos patrones negativos, por qué hago ciertas cosas y me ha ayudado a revindicar mi camino, como el waze”.

Gala Montes cuenta cómo la terapia la ha ayudado mucho en su proceso

Finalmente, la supuesta novia de Karime Pindter contó que el ‘body positive’ también ha significado un gran cambio en su vida, puesto la ha ayudado a sentirse hermosa y exitosa, sin importar el tipo de cuerpo que tenga: “Es lo mejor que pudo existir. No sé quién lo inventó, quién le dio ese nombre, pero a mí me ha salvado la vida. El entender que eres más que un cuerpo y que puedes ser exitoso o exitosa a pesar de que la sociedad se ha encargado de que te sientas inseguro en tu propio cuerpo”, concluyó Montes.

