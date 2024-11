Sofía Castro reafirma su cariño por Enrique Peña Nieto y confiesa si asistirá a su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su inesperada confesión sobre el divorcio de Angélica Rivera y lo mucho que sufrió, la joven actriz, Sofía Castro, acaba de brindar otra entrevista en que volvió a aclarar sus sentimientos y lo que dije, reafirmando su cariño por el exmarido de su madre, Enrique Peña Nieto, además de que respondió de manera contundente si el exmandatario de México va a asistir de su boda.

En el reciente capítulo del podcast de Aislinn Derbez, Sofía confesó que en lo personal, a ella le dolió mucho más el divorcio entre Peña Nieto y su madre, que el que tuvo con su propio padre, José Alberto 'El Güero' Castro, lo cual le generó una serie de ataques en su contra por supuestamente querer más al que fue su padrastro que al productor que es su propia sangre. Por esto, la joven actriz respondió a las criticas.

Con calma y sin enojarse, la joven estrella de Televisa señaló que todos han querido sacar las cosas de contexto, porque ella nunca habló de querer más a uno que a otro, sino que en realidad solo expresó los motivos del porqué resintió más uno que el otro, destacando que el exmandatario fue muy importante en su vida: "Yo fui muy clara y expliqué el porqué de cada divorcio y de cada duelo y de las situaciones que fueron completamente diferentes. Yo expliqué por qué y no, no, no puedo, no puedo decir más, no puedo hacer más, más que contar mis sentimientos".

De la misma manera, agregó con Sale el Sol que ella no era responsable de como es que la gente tomaba las cosas que ella decía, destacando que ella solo fue sincera con sus sentimientos en dos de los momentos más dolorosos y complicados de su vida hasta el momento: "Si la gente lo quiere malinterpretar, hubo mucha gente que lo entendió y se agradece, porque ese es un espacio para eso y creo que eso fue lo que yo intenté hacer, contar mi vida. o sea, es que ahí está muy claro el cómo me dolió el divorcio de mis papás y cómo me dolió el otro divorcio".

En cuanto fue cuestionada por Imagen TV con respecto a si invitó a Peña Nieto a su boda con Pablo Bernot, y si este aceptaría asistir, ella solamente se limitó a responder rotundamente que no será hasta ese día que se le podrá saber toda la lista: "Ya les dije que no les voy a decir nada de la lista de invitados porque no quiero que sea nota antes. Mejor el día de mi boda, que todo sea nota. Va a estar más divertido, muchachos".

Finalmente, declaró que quería a Enrique como a un padre, y lo respeta mucho, y no teme decirlo, resaltando que se lo dojo as Aislinn y a Yordi Rosado, porque así lo sentía y ella nunca iba a ocultar sus verdaderos sentimientos por alguien: "Lo quiero mucho para mí él fue como un papá y ya lo dije en el podcast de Aislinn, lo dije con la entrevista con Jordi, lo he dicho siempre. Le tengo un gran cariño, un gran respeto, siempre va a estar en mi corazón. Y pues ya, muchachos, ya no voy a decir más".

Fuente: Tribuna del Yaqui