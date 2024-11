Tras daño cerebral por su alcoholismo, Faisy revela dura noticia de productor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que el reconocido actor, Mauricio Castillo, se sincerara en una entrevista y revelara su tipo de daño cerebral a causa de su alcoholismo y adicciones, su colega, el querido presentador de TV, Faisy, acaba de dar declaraciones sobre lo recién confesado por su jefe y dio una dura noticia con respecto a lo que fue ese proceso para todo y para el también productor de Televisa, con el que ha trabajado por más de 10 años.

Fue hace un par de días que en el canal de YouTube de Yordi Rosaldo que se lanzó la entrevista que tuvo con Mauricio, en la cual, el también comediante reveló que se internó en una clínica de rehabilitación tras tocar fondo en sus adicciones, pues señaló que tenía días encerrado bebiendo sin parar y consumiendo cocaína: "Estaba inconsciente, fue mi primer fondo… dos días después, me fui a comer, Isaac Salame me vio y me dijo 'Mauricio no está bien'. Estaba a punto de subirme a mi moto, me iba a dar en la madre, me salvaron la vida".

Ante esto, Castillo, que por muchos años trabajó al lado de Yordi en programas como Otro Rollo, declaró que le hicieron varios estudios, físicos, psicométricos y demás, para conocer si tenía algún daño, el cual salió que sí, y que por ello en caso de volver a consumir alcohol, podría caer con más fuerza y hasta perder la vida: "Mi daño fue cerebral, cuando se te transforma el lóbulo central, el comportamiento te cambia. Esto es irreversible. Si vuelves a tomar alcohol, no te puedes contener, te va a llevar al mismo punto".

Ante esta situación, cuando Faisy fue captado en unos premios, se le cuestionó al presentador principal de Me Caigo de Risa, si se ha acercado a Mauricio con este problema, a lo que señaló que jamás lo han dejado solo ninguno de los miembros de la 'Familia Disfuncional', que siempre han estado para él y suelen estar para cada uno cuando más se necesita: "Nunca nos alejamos, siempre estuvimos cerca, somos una familia donde no juzgamos, donde nos acompañamos, donde nos disfrutamos. Somos muy fiesteros todos, nos echamos nuestros tequilitas, y siempre estamos ahí para el otro".

Finalmente el presentador de Faisy Nights remarcó que lamentablemente nadie había notado que tan grave era su problema con las adicciones, pero en cuanto supieron bien que sucedía, todos fueron a mostrarle su apoyo y que estaban para él, en las buenas y aún más en las malas: "En el momento en que Mauricio decidió tomar su rehabilitación, nosotros ni siquiera nos dimos cuenta mucho del problema, nosotros somos de enfocarnos más en lo bueno, nunca en lo malo, pero en cuanto supimos que quiso hacer un cambio en su vida, estuvimos ahí para él".

Fuente: Tribuna del Yaqui