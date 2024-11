¿Verónica Castro es lesbiana? Su hijo confirma si hubo boda lésbica con Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos años Verónica Castro ha estado involucrada en un fuerte escándalo debido a las declaraciones que hizo Yolanda Andrade sobre la supuesta relación lésbica que tuvieron hace años y que incluso habría llegado hasta ser un matrimonio de dos mujeres. Aunque la reconocida actriz y presentadora no ha querido responder a estos rumores, recientemente su hijo Cristian Castro confesó toda la verdad.

Como se recordará, hace algunos años la presentadora de Montse&Joe aseguró en su momento que se casó "con una mujer maravillosa en Ámsterdam" y cuando reporteros de Primer Impacto le mencionaron el nombre de Verónica Castro ella respondió que "sí" habían sido esposas. Se dice que a raíz de esta controversia 'La Vero' tomó la decisión de retirarse del medio artístico, mientras que Yolanda sigue afirmando que tuvieron un romance.

Con el fin de desmentir esta relación, su hijo Cristian hizo frente a las especulaciones en una entrevista para el programa de radio Todo para la mujer: "No hubo un relato, de su parte, que pareciera cierto: mensajes, algún chat, algunas fotos. No hay fotos, no hay chats, no hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, de qué fechas, si hubo, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó todo, ¿por qué finalizó todo?".

Cristian Castro exige pruebas del supuesto romance entre su madre y Yolanda Andrade

El hijo de Manuel 'Loco' Valdés le exigió a su también exnovia que muestre las pruebas del supuesto idilio con la conductora de Mala noche, no: "Me gustaría que, si va a haber una noticia así, hubiese un relato convincente. Y no solamente que en una fiesta pasaron cosas o algo así. Me parece que tendría que ser más convincente todo. Tendría que haber chats, tendría que haber audios, tendría que haber fotos, tendría que haber fechas".

En este sentido, Cristian puntualizó que lo tiene sin cuidado lo que haya dicho Andrade: "Tendría que haber un relato más detallado, como para que a mí me interese esta noticia, o este suceso, o esto que mucha gente está comentando y especula”. Y de este modo recalcó que hasta el momento las declaraciones de la que fuera su compañera protagónica en la telenovela Las secretas intenciones’ no han provocado ningún impacto en su vida:

El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado, no sé por qué, pero es muy sincero lo que digo. No me ha interesado. No se me ha hecho interesante".

Asimismo, el intérprete de No podrás expresó que Verónica tampoco ha sido afectada por el escándalo: "Quizás sea doloroso para, no sé para quién, porque no creo que sea doloroso tampoco para mi mamá. No sé si sea un shock para la gente, un shock para la prensa, un shock para países, para algo internacional, como una noticia shock".

Yo entiendo que es una noticia shock, pero a mí no me impactó, no me interesó la noticia, no opiné nada de la noticia, no se me hizo contundente el relato, tampoco se me hizo contundente las pruebas", agregó.

