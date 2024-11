Adrián Marcelo desenmascara al 'amante' de Andrea Legarreta; promete hundir a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Adrián Marcelo ha sido entrevistado sobre su experiencia dentro de La Casa de los Famosos México, regresándolo al centro del escándalo, pues el regiomontano ha decidido atacar a 'Team Mar' y a sus familiares por ponerse en su contra. Recientemente, quiso desenmascarar al presunto amante de Andrea Legarreta, por supuestamente crear una narrativa a favor de sus favoritos, prometiendo hundir a Televisa con sus próximas declaraciones.

El poderoso ejecutivo de la empresa San Ángel, Bernardo Gómez, desde hace varios años es señalado de ser el presunto amante de Legarreta, siendo este el supuesto motivo de que ella tenga tanto poder en la televisora. En base a ello, es que se ha especulado que al estar Arath de la Torre con el equipo 'Mar' y que Legarreta apoyó sin miramientos en varias ocasiones en vivo del programa Hoy, se inclinó a dejar mal al 'Team Tierra', pasando información al presentador para decirles como actuar.

Ahora, en su más reciente entrevista, el presentador regiomontano de Multimedios, señaló que ni Arath ni la producción del reality show, no sabían la víbora que se habían echado al cuello, señalando que cuando fue la gran pelea con de la Torre, él tomó la decisión de advertirles que iba a decir y sacar cosas mucho peores, declarando que al darse cuenta de como lo querían tipificar y calumniar de esa manera, él usaría las herramientas que sabe van a terminar por hundirlos a todos.

Ante esto, comenzó con el actor de La Señora Presidenta y Bernardo, alto ejecutivo de la televisora, afirmando que cuando se encerró en el confesionario por dos horas, le rogó para que se quedara y le soltó mucha información exterior, como el hecho de que la Secretaria de la Mujer se pronunció en contra de Adrián, que le querían quitar la cédula profesional y que Ricardo Peralta perdió seguidores: "Me dijeron que Bernardo Gómez, mano derecha de Emilio Azcárraga, bajó a convencerlo de que no se fuera, y ahí es donde le dio la información de que yo estaba siendo señalado

Tras esto, el presentador de Hermanos de Leche aseguró que los argentinos no querían que se fuera, porque para ellos era el mejor de los personajes que construyeron dentro de la casa, pero que al final ganó Televisa haciendo que Odalys Ramírez lo confrontara con el video en el que dice que ante la salida de una de las chicas, había "una mujer menos que maltratar", asegurando que fue todo un plan para su salida: "No te tienes que ir tú, la historia que estamos contando te beneficia a ti, el que se tiene que ir es este cab.... Los argentinos querían que siguiera ahí, por el villanazo que habían construido".

Finalmente, aseguró que las marcas que decidieron salirse no fue por su causa, sino por la de los demás, ya que en el caso de que él se salió y era presuntamente el problema, entonces ya no había motivo por el cual debían de irse y dejar de apoyar el polémico proyecto de Rosa María Noguerón: "Las marcas que se fueron, no se van por mi, se van conmigo, desde mi perspectiva se fueron conmigo, porque si yo fuera en el negrito en el arroz, al sacarme las marcas se contentan y se quedan".

