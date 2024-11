Crónica de una locura infernal: Actriz de Televisa revela terrible trastorno psicológico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras sufrir lo que ella llama la traición más dolorosa de su vida, la reconocida actriz, Larisa Mendizábal, acaba de romper el silencio sobre todo lo que enfrentó en la locura infernal en la que se vio envuelta cuando se enteró que su pareja, Augusto Bravo, la engañó con la madrastra de su hijo, la conductora Adianez Hernández. La ahora estrella de Televisa entre lágrimas reveló el terrible trastorno psicológico que desarrolló tras esto.

Larisa, tras enterarse que Augusto tenía varios meses siéndole infiel con la entonces esposa de Rodrigo Cachero, su exesposo y padre de su único hijo, confirmó la situación ante los medios, pero pidió respeto y privacidad para pasar todo lo que vivía. Ante esto, Mendizábal optó por enfocarse en los proyectos profesionales que tenía y se mantuvo lejos del ojo público, ignorando todo lo que se decía, incluso se mantuvo en silencio tras la inesperada boda de la exparticipante de Survivor México.

Pero ahora, tras más de un año de silencio, Larisa decidió hablar de lo que ella pasó en su entrevista en el El mitangrit de Horacio, donde le confesó a Horacio Villalobos, que primero sintió un gran enojo horrible y la invadieron muchos sentimientos terribles, que la tenían fatal, confesando que desarrolló un trastorno psicológico que la dejaba sin dormir días: "Me encerré, no quería salir. Me empezaron a dar ataques de pánico. Empecé a ir a terapia y me di cuenta que lo que yo tenía estrés postraumático... Una infidelidad causa estrés postraumático. (Me dio paz) ponerle un nombre a lo que me estaba pasando".

Ante esto, confesó que ella no deseaba verse como una víctima y estaba luchando contra ese concepto, hasta que admitió que sí fue víctima de una traición por parte de dos personas en las que confiaba, conocía, eran muy cercanas y de una que amaba con el alma, declarando que esa era el nombre a su situación y solo le queda aceptarlo y atravesar por él: "No cab..., sí soy una víctima. Si tu ahorita sales a la calle y alguien te da una cuchillada en la panza, eres la víctima de un delincuente. Yo fui víctima de una infidelidad y de una traición muy fea. Fui víctima y así se le llama, así es el nombre".

De la misma manera, Larisa mencionó que hubo muchas cosas que la presentadora de TV Azteca y su ex compartieron en sus cuentas de Instagram o TikTok que ella sí las sintió como una burla ante el dolor que Rodrigo y ella estaban pasando por lo sucedido, destacando que eso era muy cruel: "Yo digo que sí, me han llegado mensajes, TikToks, cosas que yo digo: ‘No está padre’, porque ya hiciste daño. Burlarte de que dos personas (que) la están pasando muy mal, burlarte del dolor que tú provocaste, es innecesario, cul... y cruel".

Fuente: Tribuna del Yaqui