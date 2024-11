Danna Paola hace una escalofriante confesión de su infancia en Televisa y destroza a fans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 25 años en el mundo del espectáculo, Danna Paola acaba de anunciar oficialmente el lanzamiento de el documental de su vida, en el cual abrió su corazón, haciendo una escalofriante confesión con respecto a sus primeros años de infancia dentro de Televisa, realizando los personajes que la hicieron tan reconocida y hasta catalogada como un icono. Millones de sus fans quedaron destrozados por lo que eso significaba.

Con tan solo cuatro años de edad, la joven actriz y cantante debutó en el programa de Plaza Sésamo, cuando este fue transmitido por la empresa San Ángel, donde en el año del 2002 obtuvo su primer protagónico a sus seis años con el melodrama Rayito de Luz, siguiendo con sus icónicos personajes principales en María Belén Amy y La Niña de la Mochila Azul. Al crecer fue evolucionando y cambió un poco su giro, dedicándose una larga temporada a su música, en la que logró consagrarse como una de las más exitosas, igual que en la actuación.

Ahora, después de más de dos décadas en el mundo del entretenimiento, realizó de la mano de la plataforma de streaming de Disney+, un documental, al cual nombraron como Danna: Tenemos Que Hablar, en el que abre su corazón a los entrevistadores y la audiencia para contar todas las adversidades que representa el crecer en la mencionada industria. Hasta el momento se sabe que será estrenada en la mencionada plataforma el próximo miércoles 27 de noviembre del año en curso.

Pero, aunque todavía no se estrena el documental en el que se podrá conocer lo mejor y lo peor que es comenzar una carrera desde corta edad, confesando que para ella, esos primeros años quedó perdida y ahora que lo recuerda y ve desde otro ángulo, puede decir que no sentía nada, que no le importaba la fama, el dinero o nada más, destacando que en realidad al verse cuando era una joven la hacía sentir escalofríos: "Era escalofriante verme sonreír y no sentir nada adentro".

De la misma manera, la exjurado de La Academia, destacó que ella sentí que si dejaba de hacer más novelas o series, la realidad es que ya nadie iba a recordarla, y lo que batalló para hacerse de un nombre no habría valido la pena, sintiendo que solo podía existir un espacio para ella en la vida de cualquiera como la artista Danna Paola, y no como ella misma: "Danna sin la artista, y sin los personajes de telenovelas o series, pues la verdad es que no existía".

Fuente: Tribuna del Yaqui