Eric del Castillo confirma su retiro de Televisa tras problemas de salud: "Necesito descanso"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido primer actor Eric del Castillo de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa y de sus fans debido a que reapareció frente a los medios de comunicación y confesó sus nuevos problemas de salud. Con el fin de tener una recuperación satisfactoria, el histrión de novelas de Televisa compartió que se tomará un merecido "descanso". ¿Se retira para siempre de la actuación?

Como se recordará, semanas atrás el reconocido artista alarmó a sus seguidores tras aparecer en una cama de hospital tras una intervención. Aunque se creía que el actor había sido sometido a una cirugía en la columna, él mismo compartió que en realidad solo le habían infiltrado un medicamento en esta zona para aliviar sus malestares, ya que sus médicos decidieron no llevarlo a quirófano por el riesgo que existe debido a su edad.

Luego de ello, el día de ayer jueves don Eric reapareció públicamente ya que fue galardonado con el Premio Patria en el Senado de la República y desde ese lugar habló de varios temas, entre ellos su salud. En primer lugar, el padre de Kate del Castillo confesó ser un "mandilón" luego de cinco décadas al lado de su esposa Kate Trillo: "Nadie te aguanta 55 años... es resabroso ser mandilón, te conviene porque te sirven todo, pero es cariño y amor".

Al respecto de su salud, el artista expresó: "Primero que nada, tengo 90 años y eso está canijo, pero dentro de todo, Dios me ha bendecido con buena salud". Mientras que ante las cámaras del programa Venga la Alegría, Del Castillo compartió que sigue teniendo molestias en la espalda, por lo que necesita seguir guardando reposo: "Me duele la espalda, me acaban de hacer una infiltración, pero me siento muy bien".

También compartió cuáles son las recomendaciones que le dieron sus médicos pero no reveló cuánto tiempo estará retirado del medio: "Ahorita necesito descanso, me canso poquito al caminar, en fin... pero hago ejercicio, me medicino, obedezco a los doctores". Y sobre porqué tuvo que ser sometido a la mencionada intervención, Eric señaló: "Quién sabe, sepa la bola que me hicieron". También compartió que su esposa ha estado pendiente de que cumpla todas las indicaciones médicas: "Ya le digo mamá".

Finalmente, el galán de novelas como Amigas y Rivales y Niña amada mía comentó que dejará la CDMX en breve, primero para visitar a su hijo Ponciano en el estado de Morelos y luego viajando a Los Ángeles, California, para estar con su hija Kate: "Vamos a estar allá de vacaciones", expresó don Eric.

Fuente: Tribuna