¡Está destrozada! Actriz de Televisa se ahoga en llanto por muerte de su único hijo: VIDEO

Ciudad de México.- Una reconocida conductora y actriz, que ha trabajado en Televisa durante casi 40 años, conmovió a sus miles de seguidores debido a que hace algunas horas apareció destrozada en público mientras hablaba de la dolorosa muerte de su único hijo. Se trata de la guapísima Maribel Guardia, quien sigue sin sobreponerse al fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, ocurrido a inicios de abril de 2023.

Como se recordará, el joven actor y cantante tenía apenas 27 años y gozaba de plena salud cuando repentinamente perdió la vida en su casa mientras descansaba. El también heredero de Joan Sebastian (qepd) partió de este mundo a causa de un infarto agudo al miocardio. Para Maribel ha sido muy difícil salir adelante después de este duro golpe, ya que Julián era su único hijo y además ya era padre de un pequeño niño, que quedó huérfano.

La noche de ayer jueves, la actriz nacida en Costa Rica acudió de invitada especial al concierto que ofreció Gloria Trevi en la CDMX, donde la cantante no dejó de elogiarla e incluso la invitó a subir al escenario. La intérprete de temas como Doctor Psiquiatra hizo llorar a la también conductora de 65 años luego recibir una ola de ovaciones sobre la tarima. Y es que Maribel compartió un íntimo secreto de su amistad.

La exreina de belleza aseguró que Gloria jugó un papel clave mientras ella se recuperaba de la pérdida de su unigénito: "Gloria no solamente es esta gran mujer que ven en el escenario, con este talento, esa gracia que Dios le dio, también es un ser humano increíble, ustedes no saben cómo se portó conmigo cuando mi hijo murió". Y con lágrimas en los ojos, Guardia expresó su total gratitud a la cantante:

Fue un verdadero ángel para mí, me hablaba todas las noches por teléfono, me daba apoyo, no tengo con qué agradecértelo Gloria".