Luto en Televisa: Querido actor de telenovelas sufre extraña muerte; última FOTO deja sin palabras

Ciudad de México.- Las telenovelas se visten de luto tras la pérdida de una joven estrella por causas que todavía permanecen en secreto. Se trata del actor colombiano Juan Felipe Muñoz, cuya repentina muerte fue confirmada por la Asociación de Actores y Actrices de Colombia (ACA), quienes con profundo pesar anunciaron su fallecimiento a los 42 años de edad. De acuerdo con los reportes, el histrión perdió la vida este jueves 7 de noviembre.

"Con una enorme tristeza despedimos a nuestro amigo y colega, Juan Felipe Muñoz Posso. Su energía, talento, humildad y dedicación se llevan nuestro aplauso infinito. ¡Buen viaje, amigo! ¡Qué afortunados quienes te conocimos!", escribió la ACA a través de su cuenta oficial de Instagram. De inmediato, colegas y fanáticos del actor se pronunciaron ante la trágica noticia, afirmando que su partida era muy sorpresiva y lamentable.

"Dios, ¿qué pasó?", fue la reacción de una de las actrices de la inolvidable telenovela Pasión de Gavilanes, Natasha Klauss. "No lo puedo creer", publicó la actriz Luz Estrada. Por otro lado, otros famosos como la actriz Lina Restrepo decidió rendirle un breve homenaje, describiéndolo así: "Sensible, inteligente, buen conversador, excelente actor e improvisador... así te recordaré siempre Juanfe... gracias doy a Dios por el tiempo compartido. Me duele mucho esta noticia tan devastadora... consuelo para su madre, su hermana y familia".

El actor, quien tenía 42 años al momento de su fallecimiento, tuvo una reconocida carrera en las telenovelas y series de televisión colombianas. Uno de los melodramas en los que participó fue Hasta que la plata nos separe en 2022, junto a los queridos actores Carmen Villalobos, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía, Juliette Pardau y Julián Arango. Esta telenovela fue transmitida por Canal RCN en Colombia y Telemundo.

Entre las series que hizo están Padres e hijos, en la cual adquirió gran fama, El Bronx, Alias JJ, Simón Bolívar y La Reina del Sur, narcotelenovela transmitida por Telemundo y Unicable (canal de televisión propiedad de Televisa) y protagonizada por Kate del Castillo. Muñoz también dio vida al terrible asesino de niños colombiano Luis Alfredo Garavito en la miniserie documental Garavito: la bestia serial, la cual se puede encontrar en la plataforma de streaming Max.

Su última publicación en su cuenta de Instagram fue para promocionar la obra de teatro en la que participaba a finales de agosto, escribiendo: "HOY ÚLTIMA FUNCIÓN !! En. @casaeborrero 9:30 pm. Producción @decateatro. Dirección @danieldecacalderon". Debido a que el actor continuaba trabajando y se desconocía si tenía algún problema de salud, su muerte dejó a todo el medio artístico en shock.

Según informes de varios medios colombianos, el actor fue encontrado sin vida en su domicilio en Bogotá, Colombia por familiares. De momento, todavía no se sabe de qué murió o las condiciones en las que fue hallado. En redes circula que la causa podría haber sido un infarto, ya que no se conocía que el histrión tuviera alguna enfermedad o condiciones previas, sin embargo, se espera que en los próximos días salga a la luz más información al respecto.

